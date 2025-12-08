1. 新サービス発表の背景：なぜ「一歩踏み出せない起業家予備軍」が生まれるのか

近年、「働き方改革」や「個人の時代」が叫ばれ、企業に勤めながらも「いつか自分の事業を立ち上げたい」という熱い志を持つ社会人・専門職（プロフェッショナル）が増えています。彼らは高いスキルと豊富な経験を持ちながらも、「本業を辞める」という人生最大のリスクを避け、安全に進めるための「リソース（特に人的リソースである初期メンバー）」を欠いています。

しかし、その熱量が現実の行動に移るには、常に高い壁が立ちはだかります。最も高くて深い壁が、「本業を辞めずに、リスクを最小限に抑えて事業を始めたい」というニーズと、「人生を賭ける覚悟で、リソースを共に持ち寄る仲間」を見つけられないという現実のギャップです。この「起業の熱量」と「リソースの壁」に阻まれ、数多くの事業アイデアが水面下で燻っています。

従来のビジネスマッチングサービスは、この層のニーズに合っていません。

課題１.：一時的な「仕事」で終わる。覚悟を問う場がない

フリーランス向けの業務委託サービスは多いですが、初期の苦労やリスクを共に負い、事業の成功に向けて泥臭い挑戦を支え合う「起業パートナー」を見つける場にはなりません。提供されるのは短期的なタスクの解決であり、「週末や夜間の活動を、事業初期の苦難を含めて共有できる」本気の「スモールスタート」が切れません。

課題２.：「スキル」だけでは「情熱」の相性を見極められない

「エンジニア」「デザイナー」といったスキルベースの検索だけでは、肝心の「自分のビジョンに共感し、同じ方向性を向いてくれるか」といった、事業の成功に不可欠な「情熱」の相性や「行動規範」を見極めることができません。創業初期において、スキルよりも「困難な状況での価値観の一致」が事業からの撤退・メンバーの離脱を防ぐ最も重要な要素となります。

メタルモ株式会社は、「情熱は、それを共有する仲間がいて初めて実現力となる」という信念のもと、これらのジレンマを根本から解決するため、「リソース不足な起業家予備軍」に特化したマッチングアプリ「Nakamar（ナカマー）」を開発・正式リリースいたしました。

Nakamarの公式HP：https://www.nakamar.jp/

2. 「Nakamar」が実現する、会社員が「リスクを最小限に」起業する未来

「Nakamar」は、ユーザーが持つ「ビジョン」「情熱」「行動規範」といった「志（こころざし）」を最重要視したマッチングアルゴリズムを採用し、「本業を続けながら、共同創業の仲間を見つける」という新しい選択肢を提供します。

【Nakamarの差別化ポイント１.：AIレコメンドによる「志向性」マッチング】

Nakamarの最大の特徴は、独自のAIレコメンド機能です。従来のサービスが職種やキーワードでの検索が主であるのに対し、Nakamarは以下の要素を総合的に分析し、熱量の合う「運命共同体」となり得るパートナー候補を毎日レコメンドします。

事業ビジョンの相互理解度： 解決したい社会課題への共感度、プロダクトを通じて目指す未来像の一致。

キャリアパスの志向性： 「すぐにフルコミットしたい」か「本業を続けながら段階的に関わりたい」かというリスク許容度とコミットメントモデルの一致。

行動規範（Work Style）： 意思決定のスピード、フィードバックの受け入れ方、トラブル発生時の対処姿勢など、困難を乗り越えるための精神的な相性。

ユーザー体験の例（従来のサービスとの違いがより明確に）：

競合サービス：「Webデザイナーを探している」

Nakamar：「『社会人として経験を積み、独立を虎視眈々と狙う』あなたのアイデアに、共感し、すでにプロトタイプ制作経験を持つエンジニア。彼は毎週土曜の午前中に必ずコミット可能で、リスクは最小限に抑えたいという志向性があなたと一致しています」

この設計により、単なるスキル補完ではなく、事業が困難に直面した時にも共に乗り越えられる「精神的な接着剤」を持つ仲間との出会いを創出します。

【Nakamarの差別化ポイント２.：熱中できる「複業」と出会う、採用ではない参画】

「起業はしたいが、いきなり全てを投げ打つのは不安」という社会人層のニーズに応えるため、Nakamarは「ワクワクする複業・プロジェクト」の探しやすさに特化しています。

これは一般的な業務委託の「副業」とは一線を画します。一般的な「副業」が「タスク消化」「時間単位での報酬」であるのに対し、Nakamarでのプロジェクト参画は、将来的な共同創業者（Co-Founder）のポジションを前提とした「テスト期間」としての意味合いが強く、初期は役員報酬ではなく、将来の持分（ストックオプションやエクイティ）を視野に入れた参画が可能です。自身のスキルを活かしながら、そのプロジェクトの「志」に共鳴できるかを低リスクで試すことが可能になります。これは、いきなり正式な契約や出資が必要な他サービスでは得られない、「お試し共同創業」という新しい選択肢を提供します。

【Nakamarの差別化ポイント３.：成長に必要な機会がワンスポットに集約】

スタートアップの初期に必要な要素は「仲間（マン）」「資金（マネー）」「経験（メンターシップ）」の3つです。Nakamarはこれら全てを一つのプラットフォームで提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172991/table/4_1_3f4ee666b808218923c1986e6dbb6c81.jpg?v=202512080627 ]

特に「資金/経験」の項目では、提携するシード投資家や経験豊富な起業家コミュニティに対し、Nakamar内で「共同創業テスト期間」を終え、チームとしての熱量と事業の実行可能性を証明したプロジェクトを優先的に紹介する仕組みを構築しています。これにより、起業家予備軍は「どこで何を探すか」という煩雑な作業から解放され、「事業の実現」という最も重要な活動に集中できます。

Nakamarの公式HP：https://www.nakamar.jp/

3. ターゲットと活用シーン：熱量の高い社会人・プロフェッショナルの挑戦を加速

Nakamarの主なターゲットは、明確なビジョンを持ちながらも、リソース不足と「本業を辞めるリスク」によって最初の一歩を踏み出せずにいる社会人層です。彼らの「週末起業を本格化させたい」というニーズに特化しています。

活用シーン例１：「専門スキルはあるが、仲間と機会がない」

大手企業で培ったマーケティングスキルを持つ社会人が、自身の関心分野である新規事業のアイデアを持つチームと出会う。まずは週に5時間のコミットから始め、3ヶ月間の複業（テスト期間）で相性を確認後、正式に共同創業者（Co-Founder）としてステップアップ。

活用シーン例２：「アイデアはあるが、技術力がない」

実現したいアイデアはあるが、開発リソースがない企画職の社会人が、同じく副業から共同創業を狙う優秀なエンジニアと出会う。週末の活動からプロトタイプを開発し、事業開発の初期段階に必要な技術力を確保。

活用シーン例３：「ビジネス経験はあるが、法務・財務リソースがない」

IT企業で新規事業の立ち上げ経験を持つビジネスリーダーが、初期の事業設計に必要な法務・財務知識を持つ弁護士や公認会計士といった専門家と、将来のエクイティ提供を前提にチームアップ。最初から専門家の視点を取り入れ、事業基盤の脆弱性を解消する。

メタルモ株式会社は、「Nakamar」を通じて、日本のどこかでくすぶっている「熱い志」を持った人々の出会いを加速させ、イノベーションを次々と生み出す社会の実現に貢献してまいります。

Nakamarの公式HP：https://www.nakamar.jp/

運営会社：メタルモ株式会社

運営会社：メタルモ株式会社

