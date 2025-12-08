自転車新ルール対応！“耳を塞がない”次世代骨伝導イヤホンついに発売-音漏れ50%減・23g超軽量・高コスパ骨伝導イヤホンの決定版
Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社（所在地：東京都）は、耳を塞がず周囲の音を自然に聞き取りながら、音楽・通話を快適に楽しめる最新の「リアル骨伝導イヤホン」を発売いたします。
従来の空気伝導とは異なり、音を骨の振動として脳に直接伝える最新構造を採用し、屋外での安全性とクリアな音質を両立した次世代モデルです。
自転車通勤者、学生、ランナーなど、日常的に“周囲の音を聞き取る必要があるユーザー”のニーズを徹底的に研究し、軽量性・フィット感・音漏れ対策・防水性能など、多方面から進化させました。
商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/i302339-2/
耳を塞がない“リアル骨伝導”で、屋外でも安心・快適
耳孔をふさがないため、車の走行音、歩行者の声、信号のアナウンスなどを自然に把握できます。
自転車通勤や通学路、ランニング中の安全性を確保しながら、音楽・通話をストレスなく楽しめます。
音漏れ約50％カット。通学・オフィスでも安心
骨伝導イヤホン特有の“音漏れ”を専用振動ユニットで大幅低減。
電車内や図書館、職場でのオンライン会議でも周囲を気にせず使用できます。
わずか23gの超軽量。長時間でも疲れない
長い授業や通勤時間、長距離ランニングでも快適な装着感を維持。
イヤーチップの圧迫がないため、メガネやマスクとの併用にも最適です。
自転車通勤者のための“聞こえる安心”
振動で音を伝えるため、車道の音、後方からの自転車ベルなど、必要な環境音をしっかりキャッチ。
通勤中のスマホ通知や電話もすぐ確認でき、ビジネスパーソンの毎日をよりスマートにサポートします。
学生から圧倒的支持。“ながら聴き”がより自由に
語学学習、授業録音、オンライン授業などにも活用でき、
家事や移動中でも耳を塞がずに自然に音声を取り入れられます。
音漏れ対策モデルなので、静かな教室でも安心です。
ランナーのためのチタンフレーム×IPX7防水
チタンフレームで激しい動きでもズレにくく、ネックバンドは柔軟でフィット感抜群。
さらにIPX7防水で汗・雨・トレーニング環境に強く、アウトドア・ワークアウトにも最適です。
Bluetooth 5.4 ＋ ノイズカット通話でビジネスにも強い
安定した無線接続により、混線しやすい駅周辺やオフィス街でも快適。
ノイズキャンセリングマイク搭載で、会議やオンライン授業での通話もクリアです。
最大10時間再生・Type-C急速充電
1.5時間の高速充電、最大10時間の連続使用で、
通勤・授業・運動・外出先でも電池切れの心配なく使用できます。
製品概要
製品名称：骨伝導イヤホン
通常価格：\2480円（税込み）
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/i302185/
Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/i302586.html
プロモーション情報
発売を記念し、 期間限定で20％OFF にて販売いたします。
※キャンペーン期間・詳細は販売ページをご確認ください。
ライブリーライフ株式会社について
ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。
【会社概要】
会社名：L&Lライブリーライフ株式会社
代表者：代表取締役社長 志田英知
所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F
TEL：042-512-8274
URL：https://livelylife.jp/ (https://livelylife.jp/)
事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ
・自社サイト、各ショッピングモール店舗の運営