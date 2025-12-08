自転車新ルール対応！“耳を塞がない”次世代骨伝導イヤホンついに発売-音漏れ50%減・23g超軽量・高コスパ骨伝導イヤホンの決定版

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社（所在地：東京都）は、耳を塞がず周囲の音を自然に聞き取りながら、音楽・通話を快適に楽しめる最新の「リアル骨伝導イヤホン」を発売いたします。

従来の空気伝導とは異なり、音を骨の振動として脳に直接伝える最新構造を採用し、屋外での安全性とクリアな音質を両立した次世代モデルです。

自転車通勤者、学生、ランナーなど、日常的に“周囲の音を聞き取る必要があるユーザー”のニーズを徹底的に研究し、軽量性・フィット感・音漏れ対策・防水性能など、多方面から進化させました。

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/i302339-2/

耳を塞がない“リアル骨伝導”で、屋外でも安心・快適

耳孔をふさがないため、車の走行音、歩行者の声、信号のアナウンスなどを自然に把握できます。

自転車通勤や通学路、ランニング中の安全性を確保しながら、音楽・通話をストレスなく楽しめます。

音漏れ約50％カット。通学・オフィスでも安心

骨伝導イヤホン特有の“音漏れ”を専用振動ユニットで大幅低減。

電車内や図書館、職場でのオンライン会議でも周囲を気にせず使用できます。

わずか23gの超軽量。長時間でも疲れない

長い授業や通勤時間、長距離ランニングでも快適な装着感を維持。

イヤーチップの圧迫がないため、メガネやマスクとの併用にも最適です。

自転車通勤者のための“聞こえる安心”

振動で音を伝えるため、車道の音、後方からの自転車ベルなど、必要な環境音をしっかりキャッチ。

通勤中のスマホ通知や電話もすぐ確認でき、ビジネスパーソンの毎日をよりスマートにサポートします。

学生から圧倒的支持。“ながら聴き”がより自由に

語学学習、授業録音、オンライン授業などにも活用でき、

家事や移動中でも耳を塞がずに自然に音声を取り入れられます。

音漏れ対策モデルなので、静かな教室でも安心です。

ランナーのためのチタンフレーム×IPX7防水

チタンフレームで激しい動きでもズレにくく、ネックバンドは柔軟でフィット感抜群。

さらにIPX7防水で汗・雨・トレーニング環境に強く、アウトドア・ワークアウトにも最適です。

Bluetooth 5.4 ＋ ノイズカット通話でビジネスにも強い

安定した無線接続により、混線しやすい駅周辺やオフィス街でも快適。

ノイズキャンセリングマイク搭載で、会議やオンライン授業での通話もクリアです。

最大10時間再生・Type-C急速充電

1.5時間の高速充電、最大10時間の連続使用で、

通勤・授業・運動・外出先でも電池切れの心配なく使用できます。

製品概要

製品名称：骨伝導イヤホン

通常価格：\2480円（税込み）

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/i302185/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/i302586.html

プロモーション情報

発売を記念し、 期間限定で20％OFF にて販売いたします。

※キャンペーン期間・詳細は販売ページをご確認ください。

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。



【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/ (https://livelylife.jp/)

事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ

・自社サイト、各ショッピングモール店舗の運営