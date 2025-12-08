『ロケットリーグ(R)』シーズン21がパリを舞台に12月10日より開幕！

Epic Games, Inc.

Psyonix（本社:アメリカ合衆国、サンディエゴ）は、『ロケットリーグ』シーズン21を12月11日から3月11日(米国時間)まで開催いたします。

トレーラーリンク：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uHhBemk9ZXk ]

リヨン＝デシーヌで開催された「Rocket League World Championship 2025」に続き、光の都パリのParc de Parisアリーナを舞台に、シーズン21のRocket Pass Premiumで登場する3種類の車両ボディのいずれかを使用できます。Rocket Pass Premiumを購入すると、コンパクトなボディが魅力的なCorlayが自動的にアンロックされます。

■シーズン21の主な追加要素

● 新ランクモード「Heatseeker」：12月10日から17日（米国時間）までの期間、Bring the Heatイベントで、ランク戦Heatseekerのクエストをクリアすると、各ドロップやトッパー「Fire Eye」をアンロックできます。

● Daft Punkから着想を得たアイテム：TB3およびGM08のトッパーをアンロックすると、フランスの音楽デュオを象徴するDaft Punkのヘルメットを車に装着可能。さらに、ジュリアン・カサブランカスをフィーチャーしたプレイヤーのテーマ曲「Instant Crush」も入手できます。

● フランスのクリエイターを称えて：フランス人アーティストのMr Brainwash、フランス系コロンビア人アーティストのChanoirが、Rocket Passの無料デカールや、Parc de Parisアリーナを彩るアートをデザイン！さらに、これまでRocket League World Championshipで3回の優勝を誇るフランスのコミュニティメンバーであり、コンテンツクリエイターでもあるKaydopを称え、12月10日～17日（米国時間）の期間中、ショップにて無料で入手できるプレイヤータイトル「Shot Like The Dop」も登場します。

●『ロケットリーグ』の統計データ：プレイヤーはシーズン21の開始に合わせて、rocketleague.com/rundownより自身のシーズン20の統計データを振り返ることができます。

シーズン20は、2025年12月1日から3月11日（米国時間）まで開催されます。

『ロケットリーグ』シーズン21の詳細はブログで、アセットはプレスキットをご覧ください。

カリフォルニア州サンディエゴに拠点を置くPsyonixは、高い評価を得ているビデオゲームデベロッパーであり、Unreal Engineテクノロジーの第一人者です。20年以上にわたり、Psyonixは『Gears of War』、『Mass Effect 3』、『XCOM: Enemy Unknown』、『Bulletstorm』、『Unreal Tournament III』、『Unreal Tournament 2004』、そして受賞歴を誇るスポーツアクションのヒット作『ロケットリーグ(R)』を含む、業界で最も成功したゲームの原動力となってきました。Psyonixは、2019年にEpic Gamesファミリーに加わりました。

