忘年会・新年会は安心便利な小分けスタイルで華やかな美食を！宅配オードブル「ワンディッシュ」が年末年始限定のお得なプランを提供開始
東京・横浜・大阪・名古屋・神戸・福岡を中心に、現在22都道府県対応の宅配オードブルサービス「1DISH（ワンディッシュ）」を展開する2ndTable株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表：三原一馬）は、忘年会・新年会シーズンに向け、期間限定のお得なプランを開始いたします。
インフルエンザやノロウイルスなど冬の感染症対策にも最適な「小分けカップ」スタイルで、安心して楽しめる宴会を実現
忘年会・新年会を迎えるにあたり、感染症対策や衛生面への配慮は、依然として重要な検討事項です。
「ワンディッシュ」のオードブルは、取り分け不要な一人分ずつ個包装された小分けカップスタイルで提供されます。このスタイルは、大皿料理を複数人でシェアすることによる接触機会を減らし、インフルエンザをはじめとした感染症対策を講じたい企業や団体様に特にご好評いただいております。
「ワンディッシュ」は、安心と美味しさを両立し、参加者全員が気兼ねなく楽しめる宴会スタイルをサポートいたします。
通常価格から20%お得！忘年会・新年会を華やかに彩る選べる2つの特別プラン
この度、忘年会・新年会をよりお得に、そして華やかに開催していただくため、人気メニューを厳選した2種の特別プランをご用意いたしました。
忘年会・新年会スペシャルプラン （全7品）
手軽にワンディッシュの魅力を味わうことのできる定番人気メニューを取り揃えました。
メニュー例：【温製】鶏の唐揚げ、ローストビーフ、マッシュルームリゾットのライスコロッケ など
忘年会・新年会プレミアムプラン（全10品）
多彩なメニューで満足度の高い、ワンランク上の豪華な宴会を演出します。
メニュー例：【温製】地中海風シーフードパエリア、 【温製】四川風エビのチリソース、ローストビーフ、マカロン・アソート など
特別プラン概要
割引内容： 通常価格より20%OFF
対象期間： 2025年12月8日（月）～2026年1月31日（土）ご注文分まで
提供エリア： 東京・横浜・大阪・名古屋・神戸・福岡を中心に22都道府県
各プラン・提供地域の詳細につきましては、以下よりご確認いただけます。
特別プランの詳細はこちら :
https://1dish.jp/menu/one-person-budget
「ワンディッシュ」が選ばれる理由
ワンディッシュの宅配オードブルは、従来の忘年会に見られた非効率を解消し、タイパ・コスパの両面を叶えた交流の場を実現します。
豊富なメニュー： 温製から冷製まで、100種類以上のお料理をご用意。ヴィーガンやベジタリアン、ハラルに対応したメニューも多数ございます。
一流ホテル出身シェフの味： こだわりの味わいと華やかさでイベントを彩ります。
温製料理はどこでもほかほかに：前述の通り、温製のメニューは加熱式容器にてお届けしております。オフィスや会議室・屋外など、どこでも簡単にできたての美味しさをお楽しみいただけます。
取り分けもラクラク： 盛り付け済みの状態でお届けし、取り分けやすい小分けから盛り合わせまで対応。
スピーディーな手配： ご利用日の2日前15時までご注文いただけます。
本社一括発注が可能：全国の拠点分をまとめて手配することができ、担当者様の負担を大幅に軽減します。数十名の集まりから大規模なパーティーまで、様々なニーズに対応しております。
今後の展開
セカンドテーブルでは、食とサービスを通してイベント成功のお手伝いをしております。
今後もお客様にご満足いただけるプランや心踊る美味しいメニューを広い地域でご提案してまいりますので、イベントのケータリングや演出にお悩みの方はご気軽にお問い合わせください。
会社概要
2ndTable株式会社（セカンドテーブルかぶしきがいしゃ）
所在地：関東 東京都港区赤坂7丁目 赤坂今野ビル5階
関西 兵庫県西宮市西宮浜1-31
九州 福岡県福岡市南区長住2-10-32
代表取締役：三原一馬
事業内容：法人様・団体様向けのケータリング出張パーティー事業 https://2ndtable.com/
オードブルの宅配デリバリー事業 https://1dish.jp
電話番号：050-3155-1635(ご注文・お問い合わせ)
FAX：050-3457-8233
メール：info@2ndtable.com
Instagram：https://www.instagram.com/2ndtable/
X：https://twitter.com/2ndTable