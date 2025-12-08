ukafeからオールシーズン楽しめるアーユルヴェーダスープが12月8日登場！

株式会社ウカ

この度、トータルビューティカンパニー uka(@instauka、@ukacojp、@ukabeauty.co)が運営するukafe(@ukafe）では 、アーユルヴェーダスープを2025年12月8日(月)に新発売いたします。

今年はウカフェのみの販売で、uka×Ayurdaのコラボレーションとなり、オールシーズンに飲める、オール・ドーシャ向けのもの。アーユルヴェーダで大切にしている“消化力”をやさしく支え、3つのドーシャ（ヴァータ／ピッタ／カファ）のバランスを整えます。アーユルヴェーダでは、健やかさの鍵は消化力（アグニ）だと考えます。年間を通じてドーシャを整えるシーズナルのオーガニック野菜の組み合わせに、消化を助けるスパイスを“やさしく”配合。便通の乱れ、肌のゆらぎ、むくみなど“不調のサイン”に、食物繊維が豊富な野菜ともち麦を合わせました。季節の変わり目や忙しい毎日に、満足感のある栄養をチャージできます。

商品開発のきっかけは「年間を通じて取り入れたい」というお客さまのお声から。複数のドーシャを持つ日本人らしい体質・生活リズムに合わせ、すべてのドーシャに対応する1杯を目指しました。日本の四季と体質のゆらぎに寄り添う、カラダもココロも満たされる一杯です。

【アーユルヴェーダとは】

インド、スリランカ、ネパールに伝わる5000年以上の歴史を持つ世界最古の伝統医療で、世界三大医療の一つ。

サンスクリット語でAyursは生命・寿命、Vedaは科学・知識を意味し、「生命科学」「長寿の科学」とも言われています。人はヴァータ・ピッタ・カファの3つのドーシャという体質をもち、そのバランスを整えることが健康と長寿につながると言われています。

▽ドーシャ診断

自分がどのドーシャに属するかは、カラダの体質、マインドの体質、今乱れているポイントを確認する。

ドーシャ診断で知ることができます。

▽香織先生からのメッセージ

アーユルヴェーダでは医薬と食事は同等であり、自分の体調や体質に適した食べ物を選んで食べることが大切です。そのためには自分の健康状態や体質を知ることも内側の美しさへの第一歩となります。ただ食べればいいというわけではなく、自然との調和に基づいて大切に育てられた命あるお野菜をいただくことが大切です。食べすぎず、食事に感謝と真心をこめていただくこと。また、良質な土が野菜を育てるように、人間にとって腸内環境は命を作る畑のような場所です。腸内環境を整えるためにはよい食事が大前提となります。食が命を作り、健康を作り、幸せを作る。今日食べたスープが明日の自分の命と幸せにつながる。そんな思いでお召し上がりいただければ幸いです。

【商品情報】

発売日：2025 年 12 月8日(月) 数量限定

商品名：uka AYURVEDA WINTER SOUP

価格：Eat in 1,100円（税込）/ Take out 1,080円（税込）

【お取り扱い店舗】

ukafe

※イートインまたはテイクアウトのみ。冷凍品の発売はございません。

▽Ayurda 代表 水野香織 @annapoornakaori

アーユルヴェーダ料理研究家・講師。アーユルヴェーダ料理を通じて食と命の大切さについて啓蒙。また社団法人日本瞑想協会会長でもあり、suwaru メディテーションで瞑想講師としても活躍。

▽たがやす倶楽部代表 齊藤完一

千葉県山武市で有機野菜を製造。30 年以上の歳月で、化学肥料や農薬に頼らない、地元の酒蔵から出た酒粕や醤油工場から出た昆布の出し殻、コーヒーメーカーから出るコーヒー豆殻等を発酵させ堆肥を作り、それらを土壌とする「たがやす農法」を確立。 農業研修、農業体験の実施のほか、農業イベントの企画、運営も自ら実施。

▽ukafe

安心して美味しく食べられることはもちろん、できる限り環境に負荷をかけず、美しい水・土・大気を守っていくために。 スタッフが直接足を運んで選んだ野菜、土からこだわって栽培された酵素農法の玄米、有機肥料を使用して自分たちで育てたハーブ。ukafe で使用する食材は、育った環境や生産の過程がしっかり追跡できるものを選んでいます。 食べることに関わるすべてのことに正直に。すべてに責任を。 ukafeは「カラダにも地球にもうれしいカフェ」を目指します。

【店舗情報】

ukafe

〒107-0052

東京都港区赤坂9-7-4 東 京ミッドタウンガレリア 2F ビューティ＆ヘルスケアフロア

営業時間：11:00~20:00 (food L.O 18:30 drink L.O 19:30)

