「VERNACLE GATHERING#03＠代々木上原」2025年12月18日(木)～21日(日)マーケットイベントを実施いたします。

株式会社vernacle

natrutu &co./株式会社vernacle(本社：東京都新宿区、代表：松本裕也)が運営する「VERNACLE」はマーケットイベントを2025年12月18日(木)～21日(日)まで(tefu) yoyogi uehara (東京都渋谷区西原3-1-10 1F)ではじめてのマルシェイベントを開催することをお知らせいたします。

https://vernacle.jp/

□About

Life and Journey.

暮らし、旅をする

暮らしを耕すために旅をする

旅をするために日々を慈しむ

そして人生の風土を育んでいく

風土はその土地固有の気候や地質に見られる環境を指しますが、未来永劫そこにあり続けるものではなく、少しずつ変化していくものです。風によって外部からさまざまな種子が運びこまれ、大気などの影響を受けながらその土地に根付いたものがゆっくりと成長し、風土を生み出していくのです。当然、適応できなかったものは絶え、また新たな影響によってゆっくりと変化しながら育まれていきます。

この風土の上で営まれた土着の文化を「ヴァナキュラー（vernacular）」といいます。その土地の環境に最適化された建築様式であったり、地域や民族に伝わる童謡や民謡であったり、地元で伝統的に受け継がれる料理など、身近な暮らしのなかでも見て取ることができます。「VERNACLE(ヴァナクル)」はこの言葉にインスパイアされた造語です。

ものや情報が手軽に国境を越え、どこでも同じようなものが作れる時代にあって、この風土を色濃く反映した道具や芸術作品はとても興味深く、存在が際立ちます。そこで、ヴァナクルでは「風」と「土」をテーマにさまざまなアイテムを世界中から集め、作家の背景にある固有の文化とともにお届けしていきたいと思っています。

□イタリア トスカーナで出会ったアレッツォのアンティークマーケット

昨年7月にイタリアのトスカーナへ行った際に伺いたかったアンティークマーケットで

街がすべて会場になっているヨーロッパでも最大規模のマーケット。素敵な雰囲気と規模とジャンルの多さに圧倒されながらも、日本でもこのようなイベントを開催出来れば楽しそうだなと思い、今回のイベントを企画いたしました。

参加してくれるブランドのジャンルは様々でアートやクラフトをはじめ、アパレル、ボディケア、テーブルウェア、インテリア小物、フード(コーヒー、クラフトビール、パン)などクリスマスの直前にお楽しみいただければ幸いです。

◇日程：2025年12月18日(木)~21日(日)

12月18日(木) 15時～19時

12月19日(金) 11時～18時

12月20日(土) 11時～19時

12月21日(日) 11時～17時

◇場所：（tefu）yoyogi uehara

東京都渋谷区西原3-1-10 1F

【参加ブランド】

a.278インテリア雑貨

AYAKAWASAKIファッション ※21日のみ出店

brown supply フード

CAKE LAB 真フード(チーズケーキ/焼き菓子) ※19日20日のみ出店

CARRY THINGSインテリア雑貨

MAIAM WINESフード(ワイン) ※19日のみ出店

NEW CASTERアパレル/フード

OWNLEEアパレル

SIECファッション

SOIE/TANVIボディケア

SOMELANDアパレル

vernacleインテリア雑貨

waccawaccaインテリア雑貨 ※19日20日のみ出店

YUP！フード(ビール)

アメノイエインテリア雑貨

たぐちやインテリア雑貨/フード ※19日20日21日のみ出店

ラ ヴィーニュ アキコフード(パン) ※19日20日のみ出店

太陽の塩せっけんボディケア ※21日のみ出店

