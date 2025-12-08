グッチ ビューティが贈る、魅惑的なフレグランスデュオ「グッチ ギルティ アプソリュ ド パルファム プールオム & プールファム」登場

コティジャパン合同会社

グッチ ビューティは、「グッチ ギルティ」コレクションの新たな章として、2 つのフレグランス ― グッチ ギルティ アプソリュ ド パルファム プールオムとプールファムを発表します。

この2 つの香りは、洗練という芸術の本質を体現し、それぞれが感覚的な旅を語ります。プールオムには、ラム アコードの魅惑的な深みを、プールファムには、コーヒー アマレット アコードのベルベットのようにまろやかで温かな芳香を。どちらも、身にまとう人を親密でエレガントな世界へと誘います。

グリーンとレッドのボトルに収められたこれらの香りは、洗練と没入のひとときが広がる秘められた世界への鍵。選び抜かれた人々のあいだで分かち合われる秘密のように、この香りのデュオは、香りを意識的に楽しむ人のために丁寧に創り上げられました。ディテールにこそ真の優雅さが宿るという哲学のもと、グッチ ギルティ アプソリュ ド パルファムは、慈しむべき香りの悦びとして誕生したのです。

グッチ ギルティ アプソリュ ド パルファム プールオム & プールファム

「グッチ ギルティ」の物語を引き継ぎ、調香師クエンティン・ビッシュとナタリー・グラシア＝セットが協力し、このユニークな2 つの香りのアッサンブラージュを創り上げました。熟成ラムの深い温もりが、コーヒー アマレットのなめらかな魅力と絡み合い、包み込むような余韻を残します。

グッチ ギルティ アプソリュ ド パルファム プールオム

グッチ ギルティ アプソリュ ド パルファム プールオムは、ウッディ アンバリーの濃密な香りで、大胆な洗練さを好む方に向けてデザインされています。中心には、力強く芳醇なラム アコードが温かな香りを放ち、オレンジフラワー アブソリュートの輝きがその多面的な表情を引き立てます。さらに、レッドチリペッパーのひとさじが活気を添え、香り全体にコントラストと奥行きをもたらします。その結果生まれたのは、⾧く続く香りの強さと、感覚を包み込むような洗練された悦び――魅力的で、優雅で、心を惹きつける香りです。

グッチ ギルティ アプソリュ ド パルファム プールファム

グッチ ギルティ アプソリュ ド パルファム プールファムは、深みと柔らかさが溶け合う、フローラル アンバリーの濃密な香りです。中心にあるのは、ダークなコーヒー アマレット アコード。ベルベットのように豊かな芳香を放ち、まとう人をなめらかに包み込みます。この香りは、トンカビーンズ アブソリュートのクリーミーな温もりによって一層深まり、さらにウィステリア アコードが繊細なコントラストを加え、甘くテクスチャーのある表情を生み出します。オリジナルの「グッチ ギルティ」の香りをほのかに想起させながら、ひとつひとつの香りのニュアンスが丁寧に感じ取れる静寂かつラグジュアリーな香りに仕上がっています。

パッケージ

グッチ ギルティ アプソリュ ド パルファムのボトルデザインは、香りに宿る特別な価値を映し出しています。ラッカー仕上げのグラデーションガラスは、上部は不透明で、ボトムにいくにつれて透明になり、内側にある輝く香りをほのかにのぞかせます。ボトルは、グッチを象徴する2 つのカラー ――For him のグリーン、For her のレッド――で彩られ、中央にはエンボス加工のインターロッキングG のロゴがあしらわれています。ブラックキャップとゴールドのレタリングで仕上げられたボトルは、2 つの香りの間に洗練されたバランス感を表現しています。いずれも、他のコレクションにはない60mL サイズで展開されます。

The Line-Up

グッチ ギルティ フレグランス ファミリーには、以下の製品が含まれます:

- グッチ ギルティ オードトワレ プールオム- グッチ ギルティ エッセンス オードトワレ プールオム- グッチ ギルティ オードパルファム プールオム- グッチ ギルティ パルファム プールオム- グッチ ギルティ アプソリュ ド パルファム プールオム（新製品）- グッチ ギルティ オードトワレ プールファム- グッチ ギルティ オードパルファム プールファム- グッチ ギルティ インテンス オードパルファム プールファム- グッチ ギルティ アプソリュ ド パルファム プールファム（新製品）

画像クレジット

Art Direction: Lolita Jacobs & Jean-Baptiste Talbourdet-Napoleone

Photographer: Charles Negre

Digital Images Photographer: Bart Oomes

製品名称/容量・価格

グッチ ギルティ アプソリュ ド パルファム プールオム ／60ml 23,320 円（税込）

グッチ ギルティ アプソリュ ド パルファム プールファム ／60ml 21,560 円（税込）

展開予定

2026 年 1 月 2 日より、全国取り扱い百貨店およびオンラインショップにて展開予定。