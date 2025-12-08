ブルガリの展覧会「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」を祝したガラ ディナーに庄司浩平が登場

ブルガリ・ジャパン合同会社

2025年12月2日、東京 - ブルガリが国立新美術館にて開催中の「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」展は、ブルガリにとって10年ぶりかつ日本における過去最大規模の展覧会です。「美しい（カロス）」「形態（エイドス）」を意味するギリシャ語にちなみ「カレイドス」と名付けられた本展覧会では、ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと貴重な個人コレクションから選び抜かれた約350点もの色彩豊かなジュエリーと現代美術の傑作が一堂に会し、ダイナミックで変化し続ける色彩世界の旅を象徴しています。



記念すべきガラ ディナー イベントに登場した俳優の庄司浩平は、次のようにコメントを寄せました。

「『美しい（カロス）』『形態（エイドス）』のタイトル通り、ブルガリの美と創造性の調和と色彩の世界をリッチに楽しむことが出来る空間でした。実際に着用された方の名前のあるものもあり、気がつくと時代を超えた旅をした感覚にもなります。様々な宝石で命を吹き込まれたジュエリーはもちろん、センセーショナルな映像、空間によってメゾンの歴史と伝統を全身で感じられました。身につけたブローチとリングはブルガリのアイコンであるセルペンティ。しなやかな気品で全体のルックにメリハリをもたらしてくれました。オクトのウォッチはフォーマルなスタイルにフィットしつつ、確かな存在感を放ちます。古代ローマの建造物に着想を得たケースの形も印象的でした」

【着用商品】

ブローチ

「セルペンティ」

YG x WG x エメラルド x DIA

時計

「オクト フィニッシモ」

チタン

リング

「セルペンティ ヴァイパー」

YG x DIA

「セルペンティ ヴァイパー」

WG x DIA

【「ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧」展 音声ガイド 概要】

会場「国立新美術館」にて音声ガイド機をレンタルのうえ、ご視聴の場合:

音声ガイドカウンターにおいて音声ガイド機をお一人様1台500円（税込）にてレンタル可能。

ブルガリ LINE公式アカウント@BVLGARIにてご視聴の場合:

展覧会期間中、ブルガリ LINE公式アカウント@BVLGARIにて無料で視聴可能。トーク画面メニュー内「音声ガイドはこちら」をタップして、音声ガイドページよりご視聴ください。音声ガイドのスクリプトも表示されます。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5631/table/1748_1_8b9565a0a9e3e8dd352a4c9e00530454.jpg?v=202512080228 ]

お問い合わせ: 050-5541-8600（ハローダイヤル）

展覧会ホームページ: https://www.bulgari.com/ja-jp/stories/kaleidos-exhibition(https://www.bulgari.com/ja-jp/stories/kaleidos-exhibition)

美術館ホームページ: https://www.nact.jp

#ブルガリ #Bvlgari #Kaleidos #BvlgariHeritage #BvlgariExhibition