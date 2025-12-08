【テクノア】AI導入の常識を変える！ 『AI類似図面検索』に Lite版・クラウド運用を新設

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、形状と文字のハイブリッド検索機能を搭載した『AI類似図面検索(http://aitechs-s.com/product/ai-ruiji)』について、導入のしやすさと柔軟な運用を追求した新バージョン（Ver.3.2）を2026年1月5日（月）にリリースします。

■中小製造業様のAI活用をより身近に

お知らせの詳細を見る :https://www.techs-s.com/news/830

中小製造業様の現場では、図面や関連文書の管理が複雑化し、「必要な図面がすぐに見つからない」「最新版の判別がつかない」といった課題が、日々の業務効率を低下させています。これらの課題を抜本的に解決する手段としてAI活用が期待されるものの、これまで、AIを活用した図面管理システムの導入には、高額なコストや長い準備期間が大きなハードルとなる場合がありました。

今回のバージョンアップでは、市場のニーズに応え、AIを素早く業務に取り入れられるようにします。お客様の予算や利用目的に応じた最適なプランを提供することで、AI図面管理の導入を加速し、業界全体のDX推進に貢献します。

■選べる2つのAIエディションと搭載機能

本バージョンアップの最大のポイントは、利用目的や業務規模に応じて選べる2つのエディション「Pro版」と「Lite版」を提供することです。各エディションは、最適な機能と価格を実現するため、搭載するAIの役割が異なります。

この柔軟な提供体制により、企業成長のステップに合わせたAI活用が可能です。

【Lite版】AIによる文書管理の効率化モデル

Lite版は、文書管理へのエントリーモデルとして、導入のしやすさを最優先しました。AIは主にテキスト読み取り（AI-OCR）に用いられ、文書管理機能の効率化に特化しています。

・特長：低コスト

初期費用20万円～、月額2万円～という手軽な価格設定です。（税抜き価格）

・機能：

AI-OCRで読み取ったテキストを活用した図面検索、関連文書の紐づけ、版管理など、業務の効率化に直結する機能に特化しています。

・おすすめの企業様：

コストを抑えて文書管理の効率化を図りたい、スモールスタートしたい企業様。

【Pro版】カスタムAIによる高精度な形状検索モデル

Pro版は、従来の強みを継承した高精度な検索モデルを提供します。図面に蓄積されたノウハウの活用を目的とし、導入企業ごとにAIを最適化するカスタムAI（形状認識AI）を搭載しています。

・特長：高精度な検索

導入企業様ごとに独自のAIを構築することで、図面の形状認識を活用した類似図面検索が可能になり、自社の図面に最適化された高い検索精度を実現します。

・おすすめの企業様：

高精度な形状検索で、過去の図面に紐づく情報をノウハウとして活用したい企業様。

■クラウド対応で迅速な導入と柔軟な運用スタイルを実現

従来のオンプレミス環境に加え、クラウド環境での利用を可能にしました。Lite版（クラウド環境）は最短1日で導入でき、初期コストを抑えながら、企業の規模やセキュリティ方針に応じてAI図面管理をすぐに開始できます。迅速なAI利活用で、業務効率化やDX化の実現に貢献します。

■機能強化

１.文書管理機能の強化による使いやすさ向上

図面を軸に、仕様書や見積書などの関連文書を整理しやすくする画面設計に見直すことで、現場の確認作業を効率化しました。

２.『TECHS-BK』との連携強化

当社提供の生産管理システム『TECHS-BK』(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)との連携をさらに強化。図面参照や登録時の品番・図番の自動反映を可能にし、業務間のデータの流れをスムーズにします。

■今後の展望

テクノアは、『AI類似図面検索(https://www.techs-s.com/product/ai-ruiji)』を、企業の知的資産を未来へ継承するためのプラットフォームとして進化させてまいります。中小製造業様の持続的な成長を今後も力強く支援してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名（2025年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他受賞歴はこちらへ

https://www.technoa.co.jp/company/awards/

テクノアではSNSを通しての情報発信にも力を入れています。

https://www.technoa.co.jp/sns_link