パン好きから愛されるパン屋を表彰！「rebake AWARD 2025」『ブーランジェリー リリッカ』が5年連続受賞を達成

株式会社キタカタ

株式会社キタカタ（本社：新潟県新潟市）が運営する「ブーランジェリー リリッカ」は、全国1,000店舗以上が参加するパンのお取り寄せ・通販サイト「rebake（リベイク）」が選ぶ「rebake AWARD 2025」において、5年連続となる入賞を果たしました。本賞は、全国のパン好きの“リアルな支持”を基に、購入数・満足度・リピート率などから最もお客様に愛された店舗を表彰するものです。

▶ブーランジェリー リリッカ 公式サイト：https://riricca.owst.jp/

■rebakeとともに進める“食品ロス削減”

「rebake」は全国のパン屋からこだわりのパンを取り寄せられるだけでなく、まだ美味しく食べられるのに店頭に並べきれなかった“ロスパン”の販売に積極的に取り組むことで、食品廃棄の削減を目指しています。

さらに売上の一部が、食料廃棄や環境問題に取り組む団体に寄付されるなど、持続可能な社会づくりにも貢献しています。

リリッカはその理念に共感し、2020年から出店。日々のパン作りが「食を大切にする社会づくり」につながる仕組みに参加するとともに、廃棄を減らす工夫や品質維持に取り組んできました。

■こだわりが“5年連続受賞”へ。看板のデニッシュ食パンが全国のファンに支持

2021年に始まった「rebake AWARD」は今年で5回目。リリッカは2023年のグランプリ受賞を含め、毎年入賞し、今回で5年連続の受賞となりました。しっとりとした食感と豊かな風味が特徴のデニッシュ食パンは、注文後に製造する「デニッシュ食べ比べセット」や、食品ロス削減につながる「お得なデニッシュバラエティセット」など、多様なラインナップで人気を集めています。

職人が一つひとつ丁寧に焼き上げる姿勢が、お客様からの高いリピートと満足度へとつながりました。

■ご愛顧に感謝し、これからも“笑顔を届けるパン”を

この度の5年連続受賞は、日々リリッカのパンを選び、ご愛顧くださる皆さまのおかげです。

これからも“パン好きさんを笑顔にするパン屋”として、心を込めて焼き上げた商品をお届けするとともに、食品ロス削減などの社会貢献にも力を入れてまいります。

▶リベイク サイト https://rebake.me/items/483

「rebake」で販売中の「お得なデニッシュバラエティセット」「デニッシュ食パン食べ比べセット」ご注文いただいてから製造します

ブーランジェリー リリッカのデニッシュ食パンとは

職人が1本1本手作業で丁寧に焼き上げています。しっとりとした食感が特長で、色々なデニッシュ食パンを食べてきた方でも、1度食べたら他には戻れないと評されるほど高い人気を誇っています。季節ごとに様々なフレーバーが登場します。店舗は新潟に1店舗を構えるのみですが、オンラインショップから全国の皆様にお届けしています。

「ブーランジェリー リリッカ」店舗のご案内

〒950-0945

新潟県新潟市中央区女池上山1丁目5番16号

営業時間／9：00～18：00

（土・日・祝／8：00～18：00）

お問い合わせ／025‐285‐8691

※電話でのご予約、地方発送も承っております。

▶オンラインショップ(https://riricca.base.shop/)

ブーランジェリー リリッカのご紹介

「ブーランジェリー リリッカ」は、デニッシュパン専門店として誕生しました。

雪国・新潟から発信するブランドということで、雪の結晶模様を意味する「六花（りっか）」という言葉を織り交ぜました。六つの花が折り重なる全てのバランスが整った形を表します。

リリッカのデニッシュは、オリジナルブレンドの小麦粉と厳選された材料を丹念に練り上げ、バターの層を何層にも重ねてこだわりの製法で焼き上げています。

キューブ型の可愛いらしいデニッシュパンをカットした断面を見てみると、生地とバターの層が美しいマーブル模様になっています。これは、何度も折りたたみ何層にも重なった生地を、三つ編み状に編み込んで焼型に入れるためです。

職人が丁寧に生地を編み込むことによって作られる独特のマーブル模様、しっとりとした食感、そしてはんなり甘く香り豊かな味わいは、オンラインショップを通して全国お客様に愛されています。

■株式会社キタカタ（キタカタグループ）

キタカタグループは創業45周年！

新潟市を中心に、『新潟らーめん 無尽蔵』『らーめん風伯』『喜多方ラーメン大安食堂』などラーメン業態を主力業態とし、全国へ出店している外食チェーン運営企業です。新潟市内には直営で、デニッシュ食パンが人気の『ブーランジェリー リリッカ』やコシヒカリを使用した釜めし専門店『五頭の山茂登』などを展開。様々なジャンルのお店でライフスタイルに合わせた”食”の提案を行っています。

＜会社概要＞

名称 株式会社キタカタ

所在地 〒950-0945 新潟県 新潟市中央区女池上山1丁目5番17号

代表者 代表取締役社長 坂井 貴之

創業 1980年 3月

ホームページ ：http://www.kitakata.co.jp