STARBUCKS STAND by BEAMS　コーヒー豆の産地“KENYA”をイメージした『SEASONAL Collection』が初登場！

『SEASONAL Collection』は、「ビームスが考えるスターバックスのある新しいライフスタイル」というプロジェクトコンセプトをベースに、シーズンならではのムードやトレンドに遊び心を取り入れたスタイルの提案をするコレクションです。2025年秋冬のテーマは、スターバックスのコアコーヒー豆（定番商品）の産地“KENYA”。雄大な自然や多様な文化から着想したカラーリングと、アフリカゾウ、ラテアート、TOGOカップ、コーヒー豆などをデザインモチーフにしたオリジナルパターンを組み合わせ、コーヒーカルチャーをまとうような全7型14アイテムを展開します。クルーニット、フリースジップブルゾン、バラクラバ、フリースマフラーのほか、動物モチーフのプリントTシャツ、ケニアを象徴する民族衣装から着想したクレイジーパターンフードネルブルゾンなど、“KENYA”とコーヒーカルチャーの多彩な魅力を感じるアイテムが揃います。サイズはXS～XLのユニセックス展開。オリジナルパターンがアクセントとなり、コーディネートのポイントとしても楽しめます。コーヒーのある心地よい時間を、ファッションを通じてもっと自由に、もっとクリエイティブに。STARBUCKS STAND by BEAMSの日常に寄り添う『CORE Collection(https://www.starbucks.co.jp/starbucks-stand-by-beams/core/?srsltid=AfmBOoq1vZcAcaK_TK4ddJcnJOi2MJfZ8EAqKTV-fWkziKeyL0S5zyor)』、特別企画の『EXTRA Collection』に、『SEASONAL Collection』が加わり、多彩な商品ラインナップを通じた、新しい発見と体験をお届けします。



＜商品詳細＞ 商品名 / 価格 ※表示価格は税込の総額表示となります。

『STARBUCKS STAND by BEAMS ジャカードクルーニット』 / \35,200

サイズ：XS / S / M / L / XL

カラー：グリーン / ブラウン

ジャカードクルーニットは、オリジナルの柄を制作し、ジャガードで表現した5GGウールニットです。アフリカゾウやラテアート、スターバックスのカップやコーヒー豆が遊び心たっぷりに描かれています。裏針抜きのウールジャガード編みにすることで、メランジ感もありつつ発色を良くさせオリジナル柄をはっきり表現しています。またウール100%による膨らみと触り心地の良さが高級感のあるアイテムに仕上げました。シルエットは、肩幅と身幅にゆとりを持たせ、袖口・裾はリブ仕様、またネックはできるだけ身体に沿わせるように設定しメリハリのあるシルエットに調整。ユニセックスでも着用できるようXS～XLまでの5サイズ展開です。

『STARBUCKS STAND by BEAMS クレイジーパターンフードネルブルゾン』 / \28,600

サイズ：XS / S / M / L / XL

カラー：レッド / ベージュ

フードブルゾンは、ケニアを象徴する民族衣装をインスピレーションに制作。4種類のチェックから成るクレイジーパターンを採用し、絶妙なカラーバランスで構成しました。また、素材はフランネルシャツの感覚で羽織れるよう、程良い肉感のコットンネルを使用。肩幅と身幅にゆとりを持たせ、袖口をゴムシャーリング仕様、ネックはできるだけ身体に沿わせる様に設定して、メリハリのあるシルエットに調整しました。裾は共地スピンドル仕様の為、シルエットの変更が可能となります。インナーとしてもアウターとしても使いやすいアイテムです。また、裾にはオリジナルのピスネームでアクセントを入れています。サイズはワイドフィットで、ユニセックスでも着用できるようXS～XLまでの5サイズ展開です。

『STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリースジップブルゾン』 / \30,800

サイズ：XS / S / M / L / XL

フリースジップブルゾンは、オリジナルの総柄を制作し、素材の膨らみが消えないようインクジェットプリントで表現しました。素材は、程よい肉感のポリエステルフリースを使用。裏地はメッシュ素材の為、見た目に対して軽く快適な着用感です。右ポケットにはオリジナルのピスネームでアクセントを入れています。肩幅と身幅にゆとりを持たせ、袖口をゴムシャーリング仕様、ネックはできるだけ身体に沿わせる設定にしてメリハリのあるシルエットに調整しました。

裾のアジャスト仕様でシルエットの変更が可能です。

ポケットはファスナー仕様の為、貴重品などを落とさずに収納できます。

ユニセックスでも着用できるようXS～XLまでの5サイズ展開です。

『STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリース バラクラバ』 / \12,100

フリースバラクラバは、オリジナルの総柄を制作し、素材の膨らみが消えないようインクジェットプリントで表現しました。素材は、程よい肉感のポリエステルフリースを使用。紐付きでフィット感を調整でき、スタイルに合わせてアレンジが可能です。二枚生地仕立てにより保温性が高く、首元から頭までしっかりカバーできます。

『STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリース マフラー』 / \13,200

フリースマフラーは、オリジナルの総柄を制作し、素材の膨らみが消えないようインクジェットプリントで表現しました。素材は、程よい肉感のポリエステルフリースを使用。カジュアルにもエスニックにも合わせやすく、ユニセックスで使用可能です。秋冬向けのやや厚手な素材で、保温性と存在感を両立し、無地のコートやニットと合わせると、立体的な総柄が引き立ち上品な印象になります。大判のオリジナルパッチをアクセントで入れています。

『STARBUCKS STAND by BEAMS アニマルプリントTシャツ』 / \9,900

サイズ：XS / S / M / L / XL

カラー：エレファント ホワイト / ブラウン, ゼブラ ホワイト / チャコール, ライオン ホワイト / ベージュ

グラフィック半袖Tシャツには、現地に生息する動物たち「ゾウ、シマウマ、ライオン」を背中に大きくプリントしています。シルエットは、肩幅と身幅にゆとりを持たせ、ネックはできるだけ身体に沿わせる様に設定しメリハリのあるシルエットに仕上げました。ユニセックスでも着用できるようXS～XLまでの5サイズ展開しています。素材は、14番手の糸で織られたUSAコットン天竺を採用。空紡糸の為、シャリみのあるドライタッチと季節を問わない程よい肉感が特徴です。裾にはオリジナルのピスネームでアクセントを入れています。

『STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントフリースクッション』 / \7,150

サイズ：40×40cm

カラー：ブラウン

ブルゾンやバラクラバと同じオリジナルパターンを使用したフリースクッション。

程よい肉感の厚手ポリエステルフリース素材で、保温性と存在感を両立しています。

総柄ながら馴染みやすいカラーですので、ソファやチェアに置くだけで自宅での

コーヒーシーンに華やかさを添えてくれるアイテムです。

※「ビームス ライフ 横浜」のみで販売

■『STARBUCKS STAND by BEAMS』とは

STARBUCKS STAND by BEAMS(https://www.starbucks.co.jp/starbucks-stand-by-beams/core/?srsltid=AfmBOoopaFgY5qwhz2aNqttpSYeIE5BXeC6-Qd47kmlrvLnAxpmj1ZsO)は、常に人を中心に据え、コーヒーとファッションのカルチャーに向き合い続けてきた両社から生まれたプロジェクトです。「ビームスが考える、スターバックスのある新しいライフスタイル」をコンセプトに、その時々のトレンドとカルチャーを織り交ぜながら、コーヒーのある心地よい時間を、ファッションを楽しむように、もっと自由に、もっとクリエイティブに過ごしていただけるようなアイテムをラインナップ。一杯のコーヒーから広がる新しいライフスタイルが、ここから始まります。

ライフスタイルプロジェクトSTARBUCKS STAND by BEAMSは、新たなコンセプトのもと開発した商品ラインナップを今後も定期的に発表予定です。季節やトレンドに合わせた新作にもぜひご期待ください。

