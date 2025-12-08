SNS 動画×宿泊クーポンで⿅児島へ！「南の宝箱　鹿児島」キャンペーン　第3弾　12月8日公開

鹿児島県観光・文化スポーツ部PR観光課

⿅児島県では県内周遊の誘客促進と観光消費拡大を目的として、2025 年6月30 日（月）より、SNS動画広告による観光PRとOTA（楽天トラベル）を活用した宿泊クーポン配布キャンペーンを展開しており、この度第3弾キャンペーンページをリリースいたします。本プロモーションは南北600キロメートルに及ぶ⿅児島の多彩な魅力を広く訴求し、実際の来訪を促進することを目的としています。

特集ページを見る :https://travel.rakuten.co.jp/movement/kagoshima/202512_kagoshima/

◾概要

2025年12月8 日（月）より、第3弾キャンペーンページ「温泉王国 冬の鹿児島お宝トリップ」を楽天トラベルページ内に公開致します。同時に、2本の動画広告の配信を開始。それぞれの内容は以下のとおりです。

１.OTA（楽天トラベル）宿泊クーポンキャンペーン

楽天トラベルページ内に開設する特設ページでは「温泉」「グルメ」「イルミネーション」「体験・アート」「自然」のカテゴリで約30スポットを紹介。また、ページ内にて⿅児島県内の宿泊施設で利用可能な割引クーポンを配布することで、観光客の来訪を直接的に後押しします。

サイト内のクーポン獲得画面

・予約対象期間：2025年12月8日(月)10:00 ～ 2026年2月27日(金)23:59

・宿泊対象期間：2025年12月8日(月)チェックイン ～ 2026年2月28(土)チェックアウト

・4,000円割引クーポン（先着700枚）

※1室大人2名様以上、かつ20,000円以上のご予約で利用可能

・6,000円割引クーポン（先着300枚）

※1室大人2名様以上、かつ30,000円以上のご予約で利用可能

※その他詳細条件はキャンペーンページをご確認ください。

特設サイト：https://travel.rakuten.co.jp/movement/kagoshima/202512_kagoshima/

また、キャンペーンに合わせて「南の宝箱 鹿児島」特集プランも販売中です。特集ページ内のリンクバナーもしくは、楽天トラベルトップのキーワード検索より、「南の宝箱」で検索してください。

２.動画広告による観光プロモーション

SNS（Instagram、Facebook）を活用し、「GO IBUSUKI」「GO KIRISHIMA」の2本の動画広告を配信します。動画では「ヘルシーランド露天風呂 たまて箱温泉」を中心とした指宿市の魅力、「霧島神宮」や「妙見温泉」をはじめとした霧島市の魅力を紹介しております。国内主要都市のターゲット層に対し、⿅児島の魅力を広く訴求します。

GO IBUSUKIGO KIRISHIMA

・配信時期：2025年12月8日（月）～

・広告媒体：Instagram、Facebook

―「南の宝箱 ⿅児島」は⿅児島県のPRキャッチコピーです。―

3つの世界遺産や和牛日本一に輝いた⿅児島黒牛をはじめとする世界に誇れる食や優れた県産品のほか、歴史や文化など、魅力的な資源＝「宝物」を多く有する⿅児島県。本コピーにはそんな⿅児島県に多くの人に訪れてほしい、手にとって体験して欲しいという意味が込められています。

・⿅児島県観光サイト「かごしまの旅」https://www.kagoshima-kankou.com

◾本件に関するお問い合わせ先

⿅児島県観光・文化スポーツ部 PR観光課 国内誘致係

〒890-8577 ⿅児島市鴨池新町10-1

電話：099-286-3008

FAX：099-286-5580

Email: k-kokunai@pref.kagoshima.lg.jp