【歳をとるって進化だ】シンデレラフィットEXPOに初出店

株式会社アッツ

「歳をとるって進化だ」をコンセプトにCBDスキンケアCANNA(カンナ)を展開する株式会社アッツ（所在地：大阪市北区、代表取締役：山崎 晶久）は、2025年12月5日（金）東京・新宿の積水ハウス株式会社 SUMUFUMU TERRACEにて開催するウェルネスイベント「シンデレラフィットEXPO7th」にて出店いたしました。

■ スキンケアの関心度が高い美容インフルエンサー約100名へ商品説明を実施

今回のイベントは美容感度の高いインフルエンサーが中心で、CANNAブースには終日多くの来場者が訪れました。合計約100名へ直接CBDスキンケアの特徴や使用方法を説明し、サンプルを配布。

来場者からは、

「軽いテクスチャーなのにしっかり保湿される」

「CBDスキンケアのイメージが変わった」

など、ポジティブな評価が多く寄せられました。

■ SNSキャンペーンの実施

イベントでは、Instagramフォローでサンプル配布、ストーリーメンションでカプセルトイ参加のキャンペーンを実施。美容インフルエンサーは発信慣れしていることもあり、ほとんどの来場者が自発的にストーリー投稿してくださいました。

後日、指定ハッシュタグを使用した投稿も予定されており、CBDスキンケアCANNAの認知向上がさらに期待されます。

◆株式会社アッツについて◆

「あっ！と驚くものを世界に」を企業理念に、生活をより豊かにする商品の企画・開発を行う企業です。 次世代の美容クリーム「CANNA（カンナ）」などのエイジングケア商品を展開し、自社ECサイトを通じて販売しています。便利でユニークなアイテムを世界に届けることを目指し、日々商品開発に取り組んでいます。＜公式サイト＞https://canna-ac.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社アッツ 広報部

担当：水谷 結衣（みずたに・ゆい）

TEL：080-4872-4706 MAIL：koho@kotona-pr.com