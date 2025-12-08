60% SHOP OF THE YEAR 2025｜今年を輝かせた“最高のSHOP”を発表！

株式会社シックスティーパーセント

2025年の60%を盛り上げたブランドを決定する特別企画「60% SHOP OF THE YEAR 2025」が開催されます。

今年一年、最も注目を集め、ユーザーから愛され、アジアストリートシーンを牽引したブランドを60%独自の基準で厳選。さらに、期間中は選出ブランドから日頃の感謝を込めた限定クーポン配布やノベルティイベントが続々と公開され、受賞ブランドの魅力をより深く楽しめる特別な2週間になります。

今年の顔とも言える最優秀賞には、圧倒的な人気と存在感を示した5ブランド（MUCENT / cozy&kitsch / ODDSTUDIO / KILLWINNER / RELABEL）が選出。また、カテゴリーごとに最も支持を集めたブランドに贈られるエリア賞では、K-BRAND、C-BRAND、韓国男女、雑貨、トイなど、計20ブランドが受賞しました。さらに、独自の世界観や話題性で強い印象を残したブランドには特別賞が贈られ、2025年のブランドシーンに欠かせない存在であることを証明しています。

イベント期間中には、感謝の気持ちを込めてブランド限定クーポンや数量限定ノベルティなどの特別企画も多数用意。2025年の“SHOP OF THE YEAR”の魅力を、ぜひこの機会に体感してください。

最優秀賞：ODDSTUDIO最優秀賞：MUCENT最優秀賞：KILLWINNER

■キャンペーン概要

セール期間：2025年12月8日（月）12:00 ～ 12月22日（月）12:00

受賞ブランド数：28ブランド

特典１.：ブランドセール

特典２.：ブランド別クーポンやノベルティ

▶セールページはこちら：https://www.sixty-percent.com/pages/202512-shop-of-the-year_elp(https://www.sixty-percent.com/pages/202512-shop-of-the-year_elp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

▶Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP