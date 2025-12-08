TVアニメ「リコリス・リコイル」×「A:code」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「リコリス・リコイル」×「A:code」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「リコリス・リコイル」×「A:code」のコラボレーションアイテムの受注を12月3日(水)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/951?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼A:code オードトワレ 50mL

A:code（エーコード）は、株式会社arma biancaの香水ブランドです。

「キャラクター」と「香り」を組み合わせることで、キャラクターの新たな魅力(香り)を提供いたします。

錦木千束、井ノ上たきなをイメージした香水で、香水としてはもちろん、ルームフレグランスやお部屋に飾ってインテリアとしてもお使いいただけるアイテムです。

日常生活の様々なシーンでキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽錦木千束

<香りのイメージ>

ローズとミュゲのブーケにフルーツとシトラスを添えた瑞々しく可愛い香りにアクセントでスモーキーな香りを加えたフルーティーフローラルの香りです。

千束の歴代最強と称されるファーストリコリスとしてのイメージと、明るくて天真爛漫な一面を表現した香りです。

フルーティーフローラル

トップノート：アップル、ピーチ、レモン

ミドルノート：ローズ、ミュゲ、スモーキーノート

ラストノート：ムスク、アンバー

成分：エタノール、香料、水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BHT、〔＋／-〕赤227、青1、黄4

▽井ノ上たきな

<香りのイメージ>

涼やかなシャボンノートにジャスミン、ミュゲ、カスミソウなどのホワイトフローラルが可憐に咲く、クリアフローラルの香りです。

たきなの冷静沈着な雰囲気や性格と、少女らしい可憐な一面を表現した香りです。

クリアフローラル

トップノート：ベルガモット、グリーンノート、シャボンノート

ミドルノート：ジャスミン、ミュゲ、カスミソウ

ラストノート：ホワイトシダー、ムスク、アンバー

成分：エタノール、香料、水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BHT、〔＋／-〕赤227、青1、黄4

▽仕様

価格：各 \9,680(税込)

種類：全2種（錦木千束、井ノ上たきな）

容量：50ml

素材：硝子、樹脂、合金、紙、プラスチック

▼モチーフ A:code オーロラBIGアクリルキーホルダー

イッヌのストラップ、ホットチョコパフェ、拳銃を描き起こし、オーロラBIGアクリルキーホルダーに仕上げました。

光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,650(税込)

種類 ：全2種（錦木千束、井ノ上たきな）

サイズ：（約）10.3×7.2cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼モチーフ A:code ホログラム缶バッジ

イッヌのストラップ、ホットチョコパフェ、拳銃、彼岸花を描き起こし、ホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \605(税込)

種類 ：全2種（錦木千束、井ノ上たきな）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

https://x.com/AMNIBUS

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11