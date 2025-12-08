地域課題解決のヒントが集まる場！人口5万人規模までの小規模自治体職員コミュニティ「小さなまちの未来フォーラム」を設立。12月12日（金）に内閣官房登壇イベントも開催。

株式会社マインドシェア

株式会社マインドシェア（東京都港区）は、全国自治体の約7割を占める人口5万人規模まで小規模自治体が直面する共通課題に対し、「小さなまちの未来フォーラム」を設立しました。

また、2025年12月12日(金)には、自治体職員を対象としたイベント「第1回小さなまちの未来フォーラム」を開催します。

「小さなまちの未来フォーラム」とは

「小さなまちの未来フォーラム」は、人口5万人規模までの小規模自治体で働かれている職員が集い、地方創生の実践知を共有し合うプラットフォームです。

本フォーラムは、有名講師の講演だけではなく、同じような状況にある自治体職員、省庁担当者、専門家が「顔の見える関係」をつくり、悩みや経験を共有し、必要なときに知恵を借り合える場として機能します。

単なる情報提供ではなく、現場で感じる疑問や取り組み事例について、担当者から直接リアルな話を聞き、質問や意見交換ができる双方向の対話を重視しています。

設立背景

全国の自治体の約7割は人口5万人以下。

少子高齢化、財政難、人材不足といった課題は全国共通ですが、小規模自治体ほど深刻な状況に直面しています。

さらに近年、国の地方創生政策はめまぐるしく変化しており、新たな施策が次々と打ち出されています。

しかし、「新たな制度を現場でどう活かすか」「他自治体の実践から何を学び、次の一手につなげるか」といった問いに対して、小規模自治体では職員の業務負担増加もあり、気軽に情報交換や課題共有できる場は限られているのが現状です。

「思いだけでは壁を越えにくい」「同じような悩みを持つ自治体と繋がりたい」――そんな現場の声を受け、本フォーラムは立ち上がりました。

小規模自治体が抱える課題の多くは、全国共通の課題であり、その解決策を共有することが、日本全体の地方創生につながると考えています。

第１回イベント概要

記念すべき第1回目となる今回は、「小さなまちの取り組み」と「地方創生の最新動向」をテーマに、

3つ小さなまちの現場からの取り組み紹介と、内閣官房による最新政策動向の解説を実施します。

今後の展望

「第1回小さなまちの未来フォーラム」は、スタートに過ぎません。今後は定期的にフォーラムを開催し、小規模自治体職員が継続的に学び合い、助け合えるコミュニティを育てていきます。

◆ 定期的な情報提供

フォーラムに登録いただいた皆様には、イベント開催時だけでなく、定期的に以下の情報をお届けします。

国の最新情報:補助金・交付金・施策など、地方創生に関する最新動向

小さなまちの実践事例:全国の小規模自治体で成果を上げている取り組み事例

イベント開催案内:フォーラムや交流会など、仲間とつながる機会

◆ 全国の小規模自治体をつなぐハブへ

本フォーラムは、地域や分野を超えて小規模自治体が繋がり、課題解決のヒントを得られる「知のハブ」を目指します。成功事例の横展開だけでなく、失敗から学ぶ機会、新たな政策を現場でどう実装するかを議論する場として、自治体行政の質的向上に貢献してまいります。

人口5万人以下の「小さなまち」が元気になることが、日本全体の地方創生につながる――その信念のもと、持続可能な地域づくりを支援するプラットフォームとして成長を続けます。

