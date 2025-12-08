ダイアナ株式会社

「美足文化の創造に貢献します」を経営理念のミッションとしているダイアナ株式会社(本社：東京都港区、代表取締役会長：高橋郁夫）はメタバースファッション衣装の第6弾を発売いたします。第6弾はダイアナの大人気トレンドライン「MONSTERシリーズ」の「モンスターブーツ」「モンスターファーブーツ」「チャンキービジューローファー」を3Dモデル化し、クリエイターによる創作の総合マーケットBOOTH、株式会社アダストリアのファッション特化型のメタバースプラットフォーム「StyMore（スタイモアー）」内のオンラインショップ「dianashoes.com(ダイアナシューズドットコム)」で12月5日（金）に3足同時に販売を開始いたしました。

・メタバースファッション事業での取り組み

私たちダイアナは、経営理念のミッションである「美足文化の創造に貢献します」という想いを、メタバースの世界でも伝え、現実の世界と同じように私たちの提案するファッションを楽しんで頂きたく取り組んでおります。ダイアナの提案するメタバースファッションを多くの人々に体験いただき、ダイアナの「美足文化」をメタバースの世界でも伝えていければと考えております

・商品詳細

▼モンスターブーツ

https://dianashoes.booth.pm/items/7666334

スニーカーソールを採用し、ブーツカバーを付けたモンスターを彷彿とさせるロングブーツです。これ一足でコーデの主役になれるようなカジュアルかつトレンドを意識した仕上がりになっています。シルエットは大胆ですが、細部にこだわり、ダイアナらしい上品な印象がポイントの一足です。このブーツにはダイアナの店舗スタッフがデザイン協力をした「レザージャケット」「トップス」「パンツスカート」「ヘアアクセサリー」「チョーカー」「ファーアクセサリー」が付属しています。

全16アバター対応

価格



1アバター対応シューズ：2,000円（税込）フルパック(※)：5,000円（税込）

※フルパック

16種類の全アバター対応シューズがすべてセットになっている商品です。

▼モンスターファーブーツ

https://dianashoes.booth.pm/items/7666489

スニーカーソールを採用し、モンスターのようなファーで覆われたファーブーツ。2か所ベルトでしめる事により、ボリューム感の中にもすっきりした印象を与えコーデの幅を広げてくれます。この冬の主役となる一足で、ぜひあなた自身のコーディネートを完成させてください。

※ブーツのみの販売です。アバター着用の洋服・アクセサリーは付属していません。

全16アバター対応

価格

1アバター対応シューズ：1,000円（税込）フルパック(※)：2,500円（税込）

▼チャンキービジューローファー

https://dianashoes.booth.pm/items/7666549

ダイアナのモンスターシリーズより大胆なチャンキーソールにスタッズを散りばめた「チャンキービジューローファー」の登場です。一見ハードな印象ですが、パンツスタイルにもスカートにも合い、個性を演出してくれます。この冬は足元からのコーデに挑戦してみてはいかがでしょうか。

※ローファーのみの販売です。アバター着用の洋服・アクセサリーは付属していません。

全16アバター対応

価格

1アバター対応シューズ：1,000円（税込）フルパック(※)：2,500円（税込）

・Vketコラボカラーが付属

12月6日(土)から12月21日(日)に開催されるバーチャルマーケット2025 Winterの出展記念としてVketコラボカラーを各シューズに同梱いたします。

Vketちゃんをイメージしたカラーの靴を履いて、バーチャルマーケット2025 Winterにお出かけして素敵な写真を撮ってきてください♪

・3Dクリエイターについて

人気クリエイター「Pochi by KT」を起用し、VRChat対応衣装を製作いたしました。

クリエイター名：Pochi by KT



あなたの憧れに寄り添うメタバースファッションブランド

オリジナルアバターの製作やオリジナル衣装を製作し販売

https://pochibykt.booth.pm/

https://www.x.com/PochibyKT

・バーチャルマーケット2025 Winterユーザーイベント「ダイアナバーチャル新宿店」開催決定

12月6日(土)から12月21日(日)に開催されるバーチャルマーケット2025 Winterのパラリアル新宿内のダイアナ株式会社のブースにて、【ダイアナバーチャル新宿店】をオープンします！

イベント時間中はダイアナ公式アンバサダーの皆さんが店舗スタッフとして、ご来店のお客様とお話しさせていただきます。

ダイアナの靴を活用した改変のお話から雑談まで、ぜひ一緒にお話ししましょう！

開催日時：12月9日(火）22時-23時

12月16日（火）22時-23時

開催場所：パブリックのパラリアル新宿内のダイアナ株式会社のブース

参加方法：「Sui_スイさん」までJoin( https://vrchat.com/home/user/usr_08a4cf3c-f939-40ca-93e5-f40f576397b9 )

■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

URL:https://www.dianashoes.co.jp

メタバースファッションdianashoes.com公式X

https://www.x.com/dianashoescom