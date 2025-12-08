実の姉妹Vtuberユニット「MicoLiz（ミコリス）」始動！ ～オリジナル楽曲「ApolloTwin」を公開～
新規VTuberユニット「MicoLiz（ミコリス）」は、「緋雨リセ」と「姫宮ゆのん」による姉妹Vtuberユニットとして2025年11月29日に正式に設立を発表し、翌日には初配信を実施しました。
あわせて、初のオリジナルソング『ApolloTwin』をYouTubeにて公開いたしましたことをお知らせいたします。
■Vtuberユニット『MicoLiz』とは
『二人の ”輝き(𝑀𝑖𝑐𝑜)" で
小さな “幸せ(𝐹𝑒𝑙𝑖𝑧)" を届けたい』
というコンセプトのもと、設立された実の姉妹Vtuberユニット。
ユニット発表後、1週間にも満たない期間で公式X（旧Twitter）アカウントのフォロワー数は4,500人を突破し、大きな反響をいただいております。
＜関連リンク＞
公式X：https://x.com/MicoLiz_info
YouTube：https://www.youtube.com/@MicoLiz
■タレント紹介
✦緋雨リセ - Hisame Lise -
姫宮ゆのんの姉
真面目な性格。
規律に縛られて生きており、妹と対極な存在。
▼緋雨リセ 関連リンク
X：https://x.com/HisameLise
YouTube：https://www.youtube.com/@Hisame_Lise
▼緋雨リセ ティザーPV
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=je8tOCU8R2w ]
✧姫宮ゆのん - Himemiya Yunon -
緋雨リセの妹
破天荒で自由な性格。
趣味はギャンブルで姉と対極な存在。
▽姫宮ゆのん 関連リンク
X：https://x.com/HimemiyaYunon
YouTube：https://www.youtube.com/@Himemiya_Yunon
▽姫宮ゆのん ティザーPV
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xD4muRH00wc ]
■MicoLizオリジナル楽曲『ApolloTwin』を公開
MicoLiz設立記念として、2025年12月6日にオリジナル楽曲「ApolloTwin」を公開いたしました。
本楽曲は、ユニットのコンセプトや姉妹の関係性、世界観を象徴する一曲として制作されました。
▼ご視聴はこちらから
https://youtu.be/GeuYFFD1MVA?si=MUTMCf6rhTLP4JmP
今後のMicoLizの活動にぜひご注目ください。