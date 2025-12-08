【NHKカルチャー】冬を彩るクリスマス特別講座開催！人気の1日講座と冬のスペシャル企画

株式会社エヌエイチケイ文化センター

クリスマスを迎える準備を楽しむ特別講座を開催！

清らかなクリスマス音楽を味わう冬のスペシャル企画！

NHKカルチャーではクリスマスシーズンを豊かに楽しむための特別講座を今年も開催します。

クリスマス気分を盛り上げる音楽鑑賞、讃美歌の講座が1日で気軽にご参加いただける内容となっています。

冬ごもりの時間を学びと体験で特別なものにしませんか。

クリスマス講座

１. 室内楽名曲サロン ～クリスマスの集い～

講師：作曲家 中山博之 ゲスト：バイオリン演奏家 ビルマン聡平 ほか

クラシック音楽を“楽しく、わかりやすく”をテーマに、生演奏を間近で味わえる人気シリーズ。

今回はクリスマスにちなんだ名曲や冬の小品を取りあげ、心あたたまる音楽とともに優雅な朝のひとときをお楽しみいただけます。

奏法のポイントや楽器のしくみ、アンサンブルの魅力など、ここでしか聞けない音楽の裏話も満載。

作品の背景を知ることで、室内楽の世界がより深く、より身近に感じられる時間です。

室内楽名曲サロン～クリスマスの集い～ :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325508.html

２. 心安らぐ はじめての讃美歌 ～クリスマスメドレー～

講師：元頌栄女子学院聖歌隊指導教諭 林育代

讃美歌のやさしい響きに包まれながら、心を静めて過ごすクリスマス講座。

長年にわたり聖歌隊を指導してきた林育代先生が、明るく歌いやすい発声を丁寧にレクチャーします。

「きよしこの夜」「諸人こぞりて」など、誰もが口ずさめる有名曲のクリスマスメドレーに加え、伝統的な讃美歌も歌います。

心安らぐ はじめての讃美歌 :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325315.html

気温は下がっても、不思議とあたたかい気持ちになるホリデーシーズン。

素敵な音楽に触れ、クリスマス気分に浸ってみてはいかがでしょうか。

１.室内楽名曲サロン～クリスマスの集い～

２.心安らぐ はじめての讃美歌～クリスマスメドレー～

講師：１.作曲家 中山 博之

２.元頌栄女子学院聖歌隊指導教諭 林 育代

開催形式：教室

開催日時：１.12月16日（火）10:30～12:00

２.12月10日（水）13:00～14:30

受講料：１.会員・一般(入会不要) 4,125円（税込）

２.会員・一般(入会不要) 4,004円（税込） 教材費55円（税込）

主催：NHK文化センター柏教室

詳細URL

１.https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325508.html

２.https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325315.html