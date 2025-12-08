北海道初！新属を含む鮮新世の介形虫化石群

国立大学法人熊本大学

（ポイント）

・北海道では初となる前期鮮新世滝川層(約500万年前)から, 新属・新種を含む10属12種の介形虫化石群を報告した.

・トラキレべリス科の新属・新種を発見し, Woodeltia sorapuchiensis (ウッデルティア ソラプチエンシス)と命名した.

・Woodeltia sorapuchiensisは, 本属が温暖な本州から, 寒冷な北米沿岸に移入する途上を示す重要な証拠である.

（概要説明）

日本における鮮新世(今から約530万年前～260万年前)の介形虫化石研究はこれまで東北から九州を対象におこなわれてきました. しかし当時から中高緯度域に位置していた北海道では全く研究されておらず, 介形虫化石群の空白地となっていました. この度, 北海道大学大学院理学院自然史専攻博士課程 向井一勝 (元熊本大学大学院自然科学教育部), 熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター 准教授 田中源吾の研究チームは, 北海道深川層群滝川層*1より産出した介形虫化石群を用いて, 群集の多様性を解析し, 現生種の分布する環境から, 滝川層堆積当時の古環境の推定をおこないました. また, 本介形虫化石群に多く含まれていた未記載種の形態を詳細に観察・比較した結果, 新属・新種のWoodeltia (ウッデルティア)を提唱しました. これまで日本と北米の介形虫化石群の関係は, 詳しく研究されていませんでしたが, 本研究により, 本州に起源を持つ介形虫が, 北海道を経由して, 北米に渡っていたことが明らかになりました.

本研究成果は2025年11月26日に「Journal of Paleontology」に掲載されました.

(今後の課題と展望)

北海道は新第三紀以降の介形虫化石記録は未だ少なく,更なる介形虫化石群の探索と記載・報告が必要です. 既にMukai and Tanaka (2024)によって, 北海道の中期中新世(約1500～1300万年前)の地層から, 2種記載・報告されており, 今後の北海道での研究は, 未知の介形虫化石種の発見と介形虫の進化に新たな知見を与えることが期待されます.

(用語解説)

*1 北海道深川層群滝川層：北海道道央地域に分布する新第三紀以降の浅海で堆積した地層.

（論文情報）

論文名：Early Pliocene ostracodes from the Takikawa Formation in Hokkaido, northern Japan, and the new genus Woodeltia moving in the North Pacific Ocean.

著者: 北海道大学大学院理学院自然史専攻 博士課程2年 向井一勝

熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター 准教授 田中源吾 博士

掲載誌：Journal of Paleontology

doi：https://doi.org/10.1017/jpa.2025.10178

URL：https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-paleontology/article/abs/early-pliocene-ostracodes-from-the-takikawa-formation-in-hokkaido-northern-japan-and-the-new-genus-woodeltia-moving-in-the-north-pacific-ocean/1F00065870283E81E821A2A744DE0D23

【詳細】 プレスリリース(https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kouhou/pressrelease/2025_file/release251208.pdf)（PDF577KB）