【JWマリオット・ホテル奈良】奈良ゆかりのアーティスト・良奈ちはる氏を迎え11月よりアーティスト・イン・レジデンス プログラムを始動

マリオット・インターナショナル

JWマリオット・ホテル奈良（奈良市三条大路一丁目）は、地域文化の継承と創造を目的とした文化芸術プログラム「Artist-in-Residence Program（アーティスト・イン・レジデンス プログラム）」を、2025年11月より開始いたしました。アーティストには、奈良を拠点に活動する現代アーティスト・良奈ちはる（よしな ちはる）氏を迎え、館内に作品を展示しております。

本プログラムは、奈良の新進アーティストを支援するとともに、ホテルを訪れる国内外のゲストにアートを通じて地域文化を体験いただくことを目的に創設したものです。JWマリオット ブランドが大切にする「文化的価値の創造」と「心に響く滞在体験」をより深める取り組みとなります。

アーティスト選定の背景

良奈氏は奈良を拠点に活動し、地域に寄り添いながら創作を続けてきたアーティストです。当ホテルが推進する「奈良の文化をホテルから発信する」という取り組みにおいて、地元アーティストとの協働は重要な要素であり、その中でも良奈氏の創作姿勢はホテルの方向性と自然に重なっていました。

さらに、色鉛筆の繊細なレイヤー表現に、螺鈿（らでん）や手漉き和紙といった日本の伝統素材を取り入れた作品は、奈良が育んできた静けさや自然観、そして詩的な魅力を現代的な感性で表現しています。地域性と創造性が調和するそのアプローチから、本プログラムアーティストとしてお迎えすることとなりました。

展示作品について

展示する作品は、良奈氏が一貫して追求してきた「命の循環」「多様な時間軸の交差」「宇宙の輝き」をテーマに制作されたものです。

『多次元の碧』『多次元の碧』 （四角形 5点）

異なる背景をもつ人々の記憶や時間を四角形の模様として表現した作品で、多様な人が集うホテルという場所を「さまざまな時間と感情が重なる場」として描いたものです。四角形が広がる構成は、人・場所・時間のつながりを象徴し、ホテルの交流の広がりを可視化しています。

『廻る』『廻る』 （円形 2点）

『廻る』は、命が宇宙の粒子から生まれ、やがて再び宇宙へ戻っていく生命の循環をテーマにした作品です。亡くなった大切な存在が小さな光の粒となって寄り添っているような、静かで温かい感覚が込められています。色鉛筆の奥行きある色彩に手漉き和紙の質感が重なり、螺鈿が紡ぐ光がまるで星々のきらめきのように響き合うことで、作品全体に深い余韻が生まれています。自然光が差し込むホテルの空間と調和し、訪れるたびに異なる表情を見せるインスタレーションとなっています。

展示場所と作品概要

2025年11月より、以下の館内スペースにて作品を公開します。

・『多次元の碧』-メインロビーから望む大階段踊り場

・『廻る』-Flying Stag（フライング・スタッグ）のセミプライベートテーブルエリア

建築美とアートが響き合い、ホテルを訪れるすべてのゲストを迎え入れる象徴的なアートスペースとして展開されます。

JWマリオット・ホテル奈良は、本プログラムの始動により、地域アーティストとの協働をさらに促進し、「文化とともにあるホテル体験」を国内外のゲストへお届けしてまいります。

アーティスト：良奈ちはる氏について

良奈氏は幼少期より、感情や記憶を模様として表現してきたアーティストで、2022年に本格的な制作活動を開始しました。小児科看護師として働く傍ら、色鉛筆を幾重にも重ねる独自技法と、螺鈿や手漉き和紙といった伝統素材を取り入れた作品を制作。

彼女の作品は「命の循環」「宇宙のサイクル」「時間の流れ」をテーマに、温かさと普遍性を帯びた世界観を描き出します。宇宙の粒子や生命の輝きを思わせる独特の表現は、国内外の展示会で高い評価を獲得しています。

ウェブサイト: https://www.chiharu-yoshina.com/

Instagram: https://www.instagram.com/chiharu_epanoui/

JWマリオット・ホテル奈良について

JWマリオット・ホテル奈良は、奈良県で初となるインターナショナルブランドのラグジュアリーホテルとして誕生しました。16室のスイートを含む158室の客室には天然素材を多く用い居心地の良さと安らぎを演出しています。また、館内のオールデイダイニング「シルクロード ダイニング」、鉄板焼、寿司、会席からなる日本料理「校倉」では、奈良県産の食材を始めとした全国からの選りすぐりの食材をお楽しみいただけます。ロビーラウンジ・バー「フライング スタッグ」では、本格的なアフタヌーンティーを提供する一方、経験豊富なバーテンダーによるカクテルやウィスキーなどもお楽しみいただけます。また、館内には、24時間ご利用いただけるフィットネスセンター、屋内スイミングプールのほかマッサージ、ジャグジー、フェイシャルトリートメントを体験頂けるスパ（ペアルーム1室を含む4室のトリートメントルーム、サウナ、スチームルームなど）を併設しており、リラックスした時間をお過ごしいただけます。また、様々な用途にご利用いただけるボールルームと4つのマルチレイアウトのミーティングルームを備えており、ご要望に合わせたイベントやウェディングなど特別な行事等にご利用頂けます。JWマリオット・ホテル奈良に関する詳細は、 http://jwmarriott-nara.jpよりご覧いただけます。

JWマリオット・ホテル＆リゾートについて

JWマリオットは、マリオット・インターナショナルが展開するラグジュアリーブランドのひとつで、受賞歴のあるホテルの数々や素晴らしいリゾートロケーションを世界中に誇ります。マインドフルネスの考えにインスピレーションを受けたJWマリオットは、ゲストが一緒になってあらゆる瞬間を最大限に体験することを促すプログラムとオファーを通じ、心に自身を見つけ、身体に栄養を与え、そして精神的に活力をみなぎらせることで、心と身体が一体となって感じられることに集中できるようデザインされた、安息の地となっています。現在JWマリオットは、世界各地30を超える国と地域に100軒以上のホテルを展開しており、心身を満たされた状態でいられ、有意義なつながりを育み、心を養う手助けをする体験を求める、洗練されたマインドフルな旅行者に応えます。最新情報は、 ウェブサイト 、 Instagram (@jwmarriotthotels) 、および Facebook (@JWMarriott) をご覧ください。JWマリオットは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(TM)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。