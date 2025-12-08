【NHKカルチャー】ビギナー歓迎！手しごとのある暮らしを始めませんか？新年から始める手工芸

新しいことを始める絶好の季節に“手でつくるよろこび”を味わう４つの特別講座がスタートします。


懐かしくて新しい編み物、漆を使わない現代的な金継ぎ、青森の伝統手仕事・津軽こぎん刺し、そして気軽に楽しめる紙バンドミニチュア。



初めての方でも安心の内容で「何か新しいことを始めたい」という気持ちを応援します。



１. ノスタルジックなかわいい編み物～赤いチェックのマフラー～


講師：ニットデザイナー 遠藤ひろみ


絶版となり入手困難になった編み物本に眠る“かわいい作品”を現代にリバイバル。


SNSで話題の「赤いチェックのマフラー」を講師が新たに起こした編み図で一緒に編みます。


チェック柄の要となる部分は基礎から丁寧に指導。久しぶりの方も安心して参加できます。


冬の装いのアクセントに、贈り物にもぴったり。早く編み上がった方には、おまけの小物づくりもご用意！




ノスタルジックなかわいい編み物 :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1324727.html


２. モダン金継ぎ「グルー継ぎ（(R)）」～漆を使わない新しい修復技法～


講師：favori 中野 聖子


日本の金継ぎがもつ“物を大切にする心”をそのままに、漆を使わずに器を修復できる新技法。


安全な接着剤「wGlue」を用いるため、食器にも安心して使用できます。


材料はひとつ、道具も少なく工程もシンプル。短時間で仕上がるのも魅力です。


金色のwGlueを使えばまるで金継ぎのような美しい仕上がりに。


食洗機・電子レンジ（100℃以下）にも対応する、現代の暮らしに寄り添う“新しい金継ぎ”です。




モダン金継ぎ「グルー継ぎ（R）」 :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325396.html


３. 自分で染めた糸でつくる　津軽こぎん刺し「岩木山ポーチ」


講師：草木染め・こぎん作家 角舘 徳子


津軽地方に伝わる伝統手仕事「こぎん刺し」を、草木染めの糸づくりから体験できる特別講座。


第1回は草木染め実習でやさしい色の糸を染め、2・3回でその糸を使って「岩木山ポーチ」を制作します。


こぎん刺しの模様の製図や計算の仕組みも一から学べるため初心者も安心。


自然の色、布の手触り、刺すリズム…手仕事のぬくもりを感じながら“めごい（かわいい）”作品を仕上げましょう。




草木染めからはじめる、やさしいこぎん刺し :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1324800.html



４. 紙バンドでつくるミニチュア～ミニバスケットとスクエアかご～


講師：D*taste紙バンドミニチュア(R) 主宰 村田 美穂


紙バンドを使い、手のひらサイズのミニバスケットとスクエアかごをつくる1日講座。


工作感覚で気軽に楽しめるため、手芸が初めての方にも最適です。


オリジナルキットを使用し、かわいらしいミニチュア作品を無理なく作れます。




紙バンドでつくるミニチュア :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319708.html

開催形式：教室


開催日時：１.1月20日、2月3日、2月17日（火）10:00～12:00


　　　　　２.1月27日、2月24日、3月24日（火）10:00～12:00


　　　　　３.1月5日、2月2日、3月2日（月）13:00～15:00


　　　　　４.2月7日（土）10:00～12:00


受講料：１.会員12,012円（税込）　一般(入会不要)　13,728円（税込）


　　　　　教材費　2,640円（税込）


　　　　２.会員・一般(入会不要)　20,592円（税込）


　　　　　教材費　2,750円（税込）


　　　　３.会員　11,352円　一般(入会不要)　13,068円（税込）


　　　　　教材費別途


　　　　４.会員　5,148円　一般(入会不要)　5,720円（税込）


　　　　　教材費2,200円（税込）


主催：NHK文化センター柏教室


詳細URL


１.https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1324727.html


２.https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1325396.html


３.https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1324800.html


４.https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319708.html