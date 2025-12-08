株式会社アップルワールドが提供する、旅行会社向けホテル手配サイト「APPLE WORLD」が、ホテル予約でたまるポイントをお得なクーポンと交換できる新特典「アップルクーポン」を提供中！

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679、以下じげん）のグループ会社である株式会社アップルワールド（本店所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：平尾 丈、以下APW）は、旅行会社向けホテル手配サイト「APPLE WORLD」において、ホテル予約で貯まる「アップルくんポイント」の交換特典として、割引クーポン「アップルクーポン」の提供を2025年7月1日より開始しております。

2025年12月1日より、最小交換ポイント数を5,000ポイントから1,000ポイントへ引き下げました。従来は5,000ポイント以上貯めた場合にのみクーポンへの交換が可能でしたが、今回のアップデートにより少額ポイントでも無駄なくご利用いただけるようになり、少額予約が多い旅行会社様でポイントがたまりにくい場合でも活用しやすい制度へと改善されました。

■「アップルクーポン」について

「アップルクーポン」は、貯まった「アップルくんポイント」を「APPLE WORLD」の予約時に利用できる割引クーポンです。（※「アップルくんポイント」：旅行会社向けホテル手配サイト「APPLE WORLD」での予約・精算に応じて自動的に付与される、旅行会社様専用のポイントプログラムです。）

これまで「アップルくんポイント」は生活雑貨や家電製品などの商品との交換のみが可能でしたが、2025年7月1日より、新たに「アップルクーポン」との交換が可能になりました。

＜「アップルクーポン」ご活用方法＞

旅行会社様にとって収益面と従業員満足度の双方に資する制度として、実用的かつ柔軟にご活用いただけます。

１.収益改善への活用

旅行者向けにホテルを手配する際、クーポンを適用することで「APPLE WORLD」への仕入れ価格を割り引くことができます。販売価格は据え置いたままコストを削減できるため、利益率の向上に直結します。

２.社員の福利厚生としての活用

旅行会社様の社員が自身の旅行予約を行う際にもクーポンを適用でき、割引価格でホテルを予約可能です。

日常業務で貯まったポイントを個人の旅行に活用できるため、福利厚生としてもご利用いただけます。

■今回のアップデートについて

より多くの旅行会社様にポイントを無駄なくご利用いただけるよう、最小交換ポイント数を5,000ポイントから1,000ポイントへ大幅に引き下げました。

▼Before（～2025年11月）

最小交換ポイント：5,000ポイント

交換可能クーポン

・5,000ポイント → 5,000円割引

・10,000ポイント → 10,000円割引

▼After（2025年12月1日～）

最小交換ポイント：1,000ポイント

新たに追加：

・1,000ポイント → 1,000円割引クーポン

従来のクーポンも継続

・5,000ポイント → 5,000円割引

・10,000ポイント → 10,000円割引

【アップデートにより実現したこと】

・少額ポイントでも交換可能となり、ポイントの使い残しが発生しにくい仕様へ改善

・少額予約が多い旅行会社様でポイントがたまりにくい場合でも利用しやすい制度に

・業務で自然に貯まるポイントをこまめに使えるため、実質的な収益改善にも寄与

詳細は以下の専用ページをご覧ください。

https://appleworld.com/v2/agt/static/apple-coupon-lp

■今後の展開

「APPLE WORLD」はこれからも、旅行会社様にとっての利便性と価値を高めるため、サービスの改善・拡充に取り組んでまいります。APWは業界最大規模のランドオペレーターアグリゲーターとして、テクノロジーの力で日本の旅行業界の成長を支えてまいります。そして、ミッションである「旅する人と、それを支えるすべての人が一歩先の未来へ踏み出す後押しをします」の実現に向け、引き続き取り組んでまいります。

■「APPLE WORLD」について

「APPLE WORLD」は、海外・国内ホテルの検索・予約が可能な、旅行会社向けのB2B専用マーケットプレイスです。

世界各国の主要ホテル手配会社の在庫を横断的に検索できる仕組みを備え、最安値での予約やリアルタイムでの空室確認を実現しています。AI技術を活用した高精度な予約システムに加え、専門スタッフによる24時間体制のサポートも提供。これにより、見積作成から予約、提案書作成に至るまでの一連の手配業務を効率化し、旅行会社の皆様の業務負担軽減に貢献しています。

URL：https://appleworld.com/agt/

■株式会社アップルワールド 会社概要

［社名］株式会社アップルワールド (APPLE WORLD INC.)

［所在地］東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー14F

［設立年月日］1991年12月6日

［代表者］代表取締役社長 平尾 丈

［資本金］2億円

［事業内容］海外・国内ホテルの予約・手配、ホテルクーポン販売、

海外・国内ホテル・旅行関連情報サービス、航空券の仕入、発券代行、精算事業、

決済代行事業、旅行会社向けBPO事業

［URL］https://appleworld.co.jp/

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/

■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。