「A:code」×TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』×「A:code」のコラボレーションアイテムの受注を12月3日(水)より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1869?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼モニカ・エヴァレット A:code オードトワレ 50mL
モニカ・エヴァレットをイメージした香水で、香水としてはもちろん、ルームフレグランスやお部屋に飾ってインテリアとしてもお使いいただけるアイテムです。
日常生活の様々なシーンでキャラクターとの日常をお楽しみください。
さわやかなレモンにグリーンリーフやガルバナム、シロツメクサなどの透明感あるグリーンアロマが心を落ち着かせる、グリーンフローラルウッディの香りです。
天才魔術師〈沈黙の魔女〉のモニカ・エヴァレットとしての彼女と、極度の人見知りなモニカ・ノートンとしての彼女を表現する香りに仕上げました。
＜香りのイメージ＞
グリーンフローラルウッディ
トップノート：レモン、ガルバナム、グリーンリーフ
ミドルノート：シロツメクサ、ノバラ、ラベンダー
ラストノート：ホワイトシダー、サンダルウッド、ムスク
成分：エタノール、香料、水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BHT、〔＋／-〕赤227、青1、黄4
▽仕様
価格：\9,680(税込)
容量：50ml
素材：硝子、樹脂、合金、紙、プラスチック
▼モニカ・エヴァレットモチーフ A:code オーロラアクリルキーホルダー
モニカ・エヴァレットの魔法陣と、魔法を発動する時の手をモチーフにデザインし、アクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\1,650(税込)
サイズ：（約）94×59mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼モニカ・エヴァレットモチーフ A:code ホログラム缶バッジ
モニカ・エヴァレットの魔法陣と、魔法を発動する時の手をモチーフにデザインし、ホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\605(税込)
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼A:codeについて
A:code（エーコード）は、株式会社arma biancaの香水ブランドです。
「キャラクター」と「香り」を組み合わせることで、キャラクターの新たな魅力(香り)を提供いたします。
https://x.com/AMNIBUS
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
(C)2024 依空まつり・藤実なんな/KADOKAWA/セレンディア学園広報部