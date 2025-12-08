TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」のトレーディング場面写缶バッジの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」の商品の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」の商品の受注を12月3日（水）より開始いたしました。



https://amnibus.com/products/title/1715?utm_source=press


▼トレーディング場面写缶バッジ







八百歳比名子、近江汐莉、社美胡の印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \495(税込), BOX \5,940(税込)


種類　：全12種


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




(C)2024 苗川 采/KADOKAWA/わたたべ製作委員会