24時間365日、AIが電話問い合わせを自動解決、自然な音声会話が特徴の「Camel AutoCall」の提供を開始

株式会社キャメルテクノロジー

株式会社キャメルテクノロジー（本社：東京都世田谷区、代表取締役：松岡遼馬）は、AIが24時間365日、自動で電話問い合わせに応答するシステム「Camel AutoCall（キャメル オートコール）」 を正式リリースいたしました。

音声認識・AI FAQ検索・生成AIによる自然対話を組み合わせることで、夜間・休日の入電対応や一次受電の自動化、オペレーター負荷の削減を実現します。

開発背景

キャメルテクノロジーは、これまで自治体・BPO事業者向けにFAQ検索システムや申請審査システムを多数提供してきました。現場ヒアリングを進める中で、コールセンターには以下のような課題があることが分かりました。

- 夜間・早朝・土日祝など、有人対応ができない時間帯の電話対応- WebにFAQを掲載しても「電話問い合わせ」が減らない- IVR（番号プッシュ型）では対応しきれない複雑な質問が多い- 新人研修コストや応対品質のばらつき- 案件ごとのFAQ管理が煩雑で、情報更新が負担になっている

こうした課題に応えるため、Camel AutoCall を開発しました。

Camel AutoCall の特徴

Camel AutoCall は、「音声認識 × FAQ検索 × 生成AI応答」を組み合わせた AI 電話応答システムです。問い合わせ者の意図をAIが理解し、最適なFAQを読み上げるほか、複数FAQの内容を統合した自然な応答生成も可能です。

各処理イメージ

- 24時間365日、自動で電話応答夜間・休日・繁忙時間帯の入電にも無人で対応できます。- FAQデータをもとに、自動で最適回答を提示既存FAQの活用はもちろん、FAQが無い場合でも作成をサポートします。- 生成AIによる自然な対話問い合わせ者の曖昧な表現にも柔軟に対応し、必要に応じて会話を深掘りします。- CamelシリーズとのFAQデータ連携他のAI電話サービスと異なり、FAQデータはKintone上で一元管理され、Camel AgentFAQ（内部向け） および Camel PublicFAQ（外部向け）で共通利用できます。これにより、FAQ整備コストの削減・回答品質の統一・複数チャネルの統合管理（公開・非公開設定）が実現します。架空の自治体を用いた AI 自動電話応答のイメージ架空の医療機関を用いた AI 自動電話応答のイメージ- コールセンターに着信- Camel AutoCallに転送し、通話開始- 問い合わせ内容は学習済みFAQや案内文を参照し、Camel AutoCall が最適な回答を返します。- 通話終了後の通話内容は弊社が提供するKintoneの応対履歴アプリ上に自動保存されます。

※Camel AutoCallの電話番号を案内していれば、転送不要です。

※担当者の対応が必要な場合は、氏名や要件等を自動でヒアリングし、応対履歴システムに保存できます。

導入ステップ

以下のような簡単な手順・作業でCamel AutoCallは導入できます。

Camel AutoCall は、最短1～2週間で導入可能です。

将来アップデート（近日公開）

提供開始時期・料金

- FAQデータ・案内文（初回ガイダンス）の準備（既存FAQの利用 or 新規作成支援）- ヒアリングシートの記入（案内文・NGワードなど）- 電話転送設定（夜間・休日のみ転送など柔軟に設定可能）- 運用開始（FAQ更新はWeb上で簡単に反映できます）- 通話内容の自動要約機能- 特殊業務向け音声認識辞書のチューニング- 業務ナレッジからの自動FAQ生成- Camelシリーズと連携した「マルチチャネル統合分析」機能（FAQ閲覧/通話ログ/問い合わせ種別を横断分析）- 提供開始日：2025年12月8日- 料金プラン：初期費用5万円～、月額2万円（通話時間によって従量課金が別途発生します）- 導入支援：専任担当者による導入サポートを提供- 詳細・お問い合わせ：info@cameltech.jp

会社概要

社名 ：株式会社キャメルテクノロジー

所在地：東京都世田谷区代沢5-25-10 Corral Shimokita 1st I号室

代表者：松岡遼馬

HP：https://www.cameltech.jp/