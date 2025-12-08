24時間365日、AIが電話問い合わせを自動解決、自然な音声会話が特徴の「Camel AutoCall」の提供を開始
株式会社キャメルテクノロジー
架空の自治体を用いた AI 自動電話応答のイメージ
架空の医療機関を用いた AI 自動電話応答のイメージ
- 料金プラン：初期費用5万円～、月額2万円（通話時間によって従量課金が別途発生します）
- 導入支援：専任担当者による導入サポートを提供
- 詳細・お問い合わせ：info@cameltech.jp
株式会社キャメルテクノロジー（本社：東京都世田谷区、代表取締役：松岡遼馬）は、AIが24時間365日、自動で電話問い合わせに応答するシステム「Camel AutoCall（キャメル オートコール）」 を正式リリースいたしました。
音声認識・AI FAQ検索・生成AIによる自然対話を組み合わせることで、夜間・休日の入電対応や一次受電の自動化、オペレーター負荷の削減を実現します。
開発背景
キャメルテクノロジーは、これまで自治体・BPO事業者向けにFAQ検索システムや申請審査システムを多数提供してきました。現場ヒアリングを進める中で、コールセンターには以下のような課題があることが分かりました。
- 夜間・早朝・土日祝など、有人対応ができない時間帯の電話対応
- WebにFAQを掲載しても「電話問い合わせ」が減らない
- IVR（番号プッシュ型）では対応しきれない複雑な質問が多い
- 新人研修コストや応対品質のばらつき
- 案件ごとのFAQ管理が煩雑で、情報更新が負担になっている
こうした課題に応えるため、Camel AutoCall を開発しました。
Camel AutoCall の特徴
Camel AutoCall は、「音声認識 × FAQ検索 × 生成AI応答」を組み合わせた AI 電話応答システムです。問い合わせ者の意図をAIが理解し、最適なFAQを読み上げるほか、複数FAQの内容を統合した自然な応答生成も可能です。
- 24時間365日、自動で電話応答
夜間・休日・繁忙時間帯の入電にも無人で対応できます。
- FAQデータをもとに、自動で最適回答を提示
既存FAQの活用はもちろん、FAQが無い場合でも作成をサポートします。
- 生成AIによる自然な対話
問い合わせ者の曖昧な表現にも柔軟に対応し、必要に応じて会話を深掘りします。
- CamelシリーズとのFAQデータ連携
他のAI電話サービスと異なり、FAQデータはKintone上で一元管理され、Camel AgentFAQ（内部向け） および Camel PublicFAQ（外部向け）で共通利用できます。これにより、FAQ整備コストの削減・回答品質の統一・複数チャネルの統合管理（公開・非公開設定）が実現します。
架空の自治体を用いた AI 自動電話応答のイメージ
架空の医療機関を用いた AI 自動電話応答のイメージ
各処理イメージ- コールセンターに着信
- Camel AutoCallに転送し、通話開始
- 問い合わせ内容は学習済みFAQや案内文を参照し、Camel AutoCall が最適な回答を返します。
- 通話終了後の通話内容は弊社が提供するKintoneの応対履歴アプリ上に自動保存されます。
※Camel AutoCallの電話番号を案内していれば、転送不要です。
※担当者の対応が必要な場合は、氏名や要件等を自動でヒアリングし、応対履歴システムに保存できます。
導入ステップ
以下のような簡単な手順・作業でCamel AutoCallは導入できます。
Camel AutoCall は、最短1～2週間で導入可能です。
- FAQデータ・案内文（初回ガイダンス）の準備（既存FAQの利用 or 新規作成支援）
- ヒアリングシートの記入（案内文・NGワードなど）
- 電話転送設定（夜間・休日のみ転送など柔軟に設定可能）
- 運用開始（FAQ更新はWeb上で簡単に反映できます）
将来アップデート（近日公開）- 通話内容の自動要約機能
- 特殊業務向け音声認識辞書のチューニング
- 業務ナレッジからの自動FAQ生成
- Camelシリーズと連携した「マルチチャネル統合分析」機能（FAQ閲覧/通話ログ/問い合わせ種別を横断分析）
提供開始時期・料金- 提供開始日：2025年12月8日
- 料金プラン：初期費用5万円～、月額2万円（通話時間によって従量課金が別途発生します）
- 導入支援：専任担当者による導入サポートを提供
- 詳細・お問い合わせ：info@cameltech.jp
会社概要
社名 ：株式会社キャメルテクノロジー
所在地：東京都世田谷区代沢5-25-10 Corral Shimokita 1st I号室
代表者：松岡遼馬
HP：https://www.cameltech.jp/