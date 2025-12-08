貝のカタチでおなじみの「のどにスッキリ」から強化版「のどにスッキリ Wハーブ」新発売

春日井製菓株式会社

春日井製菓株式会社（本社：愛知県名古屋市西区、代表取締役社長：春日井大介）は、発売40周年を迎えたのど飴ブランド「のどにスッキリ」から新商品「のどにスッキリ Wハーブ」を、2025年12月8日(月)より全国の一部コンビニエンスストアで発売いたします。

●発売40周年を迎えた「のどにスッキリ」とは

「のどにスッキリ」は、ハーブでスッキリしつつ、ミルクでやさしくうるおうことで“のども気持ちもやさしくスッキリ”してくれるのど飴です。1985年の発売以来、マイルドな味わいと特徴である13種類のハーブエキス配合、そして貝のカタチで、多くの方に愛され続けており、2024年度年間販売数は約1,500万袋※を超えるロングセラーのど飴です。

※春日井製菓出荷実績(2024年)

●日常に寄り添う「のどにスッキリ Wハーブ」とは

「のどにスッキリ」ブランドから強化版のど飴として新発売の「のどにスッキリ Wハーブ」。こだわりの13種類のハーブエキスとハーブポリフェノールのWハーブ原料。そしてハーブエキス二段仕込み製法を採用しました。小粒な貝のカタチ(通常品比)、ミルクでやさしくうるおいつつすっきりとした甘さのマイルドハーブ味も特徴です。

チャック付きの袋に飴が入っているので、持ち歩きにもぴったり。仕事中にも、家事の合間にも、いつでもどこでも。日常に寄り添うのど飴として「のどにスッキリ Wハーブ」をお楽しみください。

●春日井製菓公式Xにてプレゼントキャンペーンを実施

「のどにスッキリ Wハーブ」の発売を記念して、春日井製菓公式Xにて「のどにスッキリ」シリーズ商品が当たるキャンペーンを実施いたします。春日井製菓公式Xをフォロー、キャンペーン投稿をリポスト、「Wハーブ」とリプライした方の中から抽選で、22名様に「のどにスッキリ」「のどにスッキリ Wハーブ」「のどにスッキリ ソフトタブレット」の詰め合わせをプレゼントいたします。

【応募期間】

2025年12月9日(火)から2025年12月15日(月)

※当選発表：12月16日（火）以降、当選された方にのみDMでお知らせいたします。

※投稿に記載される応募規約をご確認の上ご応募ください。

◆春日井製菓公式X：https://x.com/KasugaiSeika(https://x.com/KasugaiSeika)

●担当者コメント

「のどにスッキリ Wハーブ」はのど飴で日常的に労わりたいというお客様のニーズを叶えるため、原料・配合・製法やキャンディのサイズにこだわりました。ハーブ感・スッキリさは強めながら、おいしいと感じていただけるよう配合を調整しました。また、ブランドのイメージでもある貝のカタチそのままに小粒化することは、非常に苦労がありました。多くの検証を重ね、2年越しに商品化が叶いお客様にお届けできること、嬉しく思います。 通常品ののど飴「のどにスッキリ」やスーッとほどける食感が特徴の「のどにスッキリ ソフトタブレット」と合わせて、シーンや気分に合わせてお楽しみいただけたらと思います。（マーケティング部：伊藤）

●商品概要

商品名 ：のどにスッキリ Wハーブ

発売日 ：2025年12月8日(月) 一部コンビニエンスストア先行発売

2026年2月23日(月) 全国にて発売

価格 ：オープン

内容量 ：91g

販売エリア ：全国

特徴 ： 「のどにスッキリ」ブランドから強化版のど飴が新たに発売。

13種類のハーブエキスとハーブポリフェノールのWハーブ原料でスッキリ、ミルクでうるおうのど飴です。ハーブエキス二段仕込み製法。すっきりとした甘さと小粒(通常品比)の貝のカタチで日常に寄り添います。

●春日井製菓について

1928年に愛知県名古屋市で創業。キャンディ、グミ、ラムネ、こんぺいとう、豆菓子など幅広い年齢層に支持される菓子を手掛ける菓子メーカーです。『のどにスッキリ』の他に、『キシリクリスタル』、『ミルクの国』、『黒あめ』、『つぶグミ』、『グリーン豆』など、ロングセラーのお菓子を作っています。経営理念は「おいしくて、安心して多くの人々に愛され続けるお菓子作り」。

＜認証取得＞

国際規格の食品安全マネジメントシステム「FSSC22000」

品質マネジメントシステム「ISO9001」

公式HP：https://www.kasugai.co.jp/