【川崎キングスカイフロント東急REIホテル】サステナブルなクリスマスツリーが登場！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

フロントロビー（1F）Captain's Grill and Bar出入口（5F）

川崎キングスカイフロント東急REIホテル（川崎市川崎区殿町 総支配人 岡部 久子）では、2025年12月25日（木）までの期間、端材や廃材を活用したサステナブルクリスマスツリーを館内に設置しております。

廃プラスチック由来の水素を原料に水素発電を行う、「世界初の水素ホテル」として開業して以来、当ホテルは環境保全に向けたさまざまな取り組みを続けてまいりました。今年のクリスマスは、その想いをさらに形にする初の試みとして、廃材を活用したサステナブルクリスマスツリーを館内の2か所に設置いたしました。

このツリーは、展示会やイベントなどで企画から運営までを担う株式会社昭栄美術に依頼し、設置しました。同社では「“もったいない”を価値に」という創業時からの想いのもと、2024年に社内プロジェクトでサステナブルクリスマスツリーを制作。今回はそのツリーを基に、館内のブルックリンテイストに合うようにナチュラル系の色味へと整え、当ホテルオリジナルのツリーとしてお楽しみいただけます。

長さが異なる144枚の木の板を重ね合わせ、一枚一枚を手作業で整えたこのツリーは、廃材の木を活用して生まれたもの。温もりと個性にあふれ、ひと味違うクリスマスムードを演出します。トップを彩る“トップスノー”には、バイオプラスチックを用いた同社製作の3Dプリンター造形を採用。光を透かす透明タイプと、木工造作で発生した木粉を混ぜ込んだナチュラルタイプの2種類を用意し、それぞれが異なる質感と表情を見せています。

ここでしか出会えない“ひと味違う”ツリーが、この冬のひとときをより特別なものに彩ります。サステナブルな素材から生まれた、温もりあるクリスマスをお楽しみください。

サステナブルクリスマスツリー概要

■設置期間：2025年12月25日（木）まで

■設置場所：フロントロビー（1F）/Captain's Grill and Bar出入口（5F）

ツリー組立の様子設置の様子

店舗概要

■川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル

所在地：神奈川県川崎市川崎区殿町 3-25-11

電 話：044-280-1090（代表）

施設概要：客室 186 室、レストラン、 ビジネスラウンジ＆カフェ、会議室、大浴場

アクセス：JR 川崎駅から無料シャトルバス約20分 羽田空港から車で約10分

ホテル外観公式ウェブサイト :https://www.tokyuhotels.co.jp/kawasaki-r/index.html

■株式会社 昭栄美術

所在地：東京本社：東京都中央区明石町 81 聖路加タワー 25F

大阪スタジオ＆オフィス：大阪府大阪市住之江区南港中1-3-92

ベイスタジオ：千葉県市川市加藤新田 212-4

電話：03-5148-6651

株式会社 昭栄美術 公式ウェブサイト :https://www.shoei-bijutsu.co.jp/