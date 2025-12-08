ナルミヤ・インターナショナル「ポンポネット ジュニア」から、特別な日も、毎日も楽しめる、遊び心と上品さを両立した「Disney」スペシャルアイテムが登場！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

子ども服ブランドを手掛ける、株式会社ナルミヤ・インターナショナル(本社：東京都港区芝公園、代表取締役社長執行役員：國京 紘宇)が展開するフレンチテイストのカジュアルブランド「pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）」より、「Disney」スペシャルアイテムを発売します。

本コレクションは、スクール風のシャツ＆ベストセットやリボンタイなど、きちんと感と遊び心を両立したアイテムと、色ごとに異なるキャラクターデザインをあしらったアソートデザイントレーナーを展開。日常のコーディネートからお出かけまで、さまざまなシーンで楽しめるラインナップです。

全国のポンポネット ジュニア店舗および公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」 (https://www.narumiya-online.jp/webshop/) にて好評販売中です。

発売詳細

■店舗販売開始日

2025年12月6日(土)

全国のポンポネットジュニア直営店

https://www.narumiya-online.jp/staffblog/storelist/?brand=24

■オンラインショップ

2025年12月8日(月)10時

公式オンラインショップ「NARUMIYA ONLINE」

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/24/

＜アイテムラインナップ＞

ニットベスト＆シャツセット \19,800(税込)

サイズ：SS（130cm）～L（160cm）

カラー：ピンク、ブルー

ブルーにはミッキー、ピンクにはミニーのアートをあしらったシャツとニットベストのセットアイテム。ゆったりめのシャツは動きやすく快適、ニットベストを重ねればきちんと感もプラスされ、休日のお出かけにもぴったりです。

リボンタイ \4,290(税込)

サイズ：Free （H×W 13×12）

カラー：ピンク、ブルー

制服やきれいめコーデに華やかさをプラスするリボンタイ。存在感のある大きめリボンで、首元を上品かつ可愛らしく演出します。

くるるフェイクファーチャーム \3,300(税込)

サイズ：Free

カラー：ミッキー（クロ）、ミニー（アカ）

ポンポネットジュニアで大人気の「くるるファーチャーム」に、ミッキー＆ミニーのオリジナルデザインが登場！手袋やエコバッグをくるっと挟んで持ち運べて便利。手首に巻いても可愛いおしゃれアイテムです♪

アソートトレーナー \14,190(税込)

サイズ：SS（130cm）～L（160cm）

カラー：キナリ：ミッキーマウス/ エメラルドグリーン：ズートピア/ シロモク：ミッキー&フレンズ

重ねてもすっきり、ゆるっとしたシルエットが魅力のトレーナー。ドルマン袖で抜け感を演出しながら、アウターを重ねてももたつかないデザインがポイント。

〈スタイリング〉

ニットベスト＆シャツセット：\19,800(税込)、リボンタイ：\4,290(税込)、くるるフェイクファーチャーム：\3,300(税込)ニットベスト＆シャツセット：\19,800(税込)、リボンタイ：\4,290(税込)、くるるフェイクファーチャーム：\3,300(税込)アソートトレーナー：\14,190(税込)、くるるフェイクファーチャーム：\3,300(税込)アソートトレーナー：\14,190(税込)アソートトレーナー：\14,190(税込)

本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との商品化契約に基づき株式会社グレイスが企画・製造したものです。

pom ponette junior ポンポネット ジュニア

フレンチテイストのカジュアルブランド。モノトーンやパステルのカラーリングにトレンドをプラスした、上品なデイリー＆スクールウェアを提案。

対象： 9-15歳 Girls / 130-165cm

■ONLINE SHOP

https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/24/

■Instagram

https://www.instagram.com/pomponettejunior_official/

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役執行役員社長 國京紘宇）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



- 40th Anniversary -

2025年ナルミヤ・インターナショナルは子ども服事業40周年を迎えます。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx