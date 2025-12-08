開業2ヶ月で入居率80％達成。留学生中心に需要拡大する家具付きレジデンス「Reframe 5 早稲田」

Reframe Japan 株式会社

Reframe Japan株式会社（本社：東京都中央区日本橋室町 2-1-1 日本橋三井タワー6F、代表取締役：任 博晧）が企画・運営するフレキシブルリビングブランド「Reframe 5（リフレーム・ファイブ）」の新拠点「Reframe 5 早稲田」が、開業2ヶ月で入居率80％を達成しました。入居者の約8割を早稲田大学の留学生が占めており、都心部における「家具付き×短期対応型レジデンス」の需要拡大を裏付けています。浅草橋・入谷・池尻大橋・学芸大学に続く5棟目として、Reframe 5は国内外の居住者に向けた柔軟な賃貸ソリューションを提供しています。

https://www.reframefive.com

■ 家具付き賃貸の需要が留学生層を中心に拡大

東京都では外国人居住者や留学生数の増加が続いており、短期滞在や中期契約に対応できる家具付き賃貸物件への関心が高まっています。Reframe 5 早稲田では、初期費用を抑え、来日後すぐに入居可能な設計が支持され、早稲田大学を中心とする留学生の利用が急増しました。契約や内見、入居までのすべての手続きをオンラインで完結できることも、海外からの利用を後押ししています。

Reframe 5 早稲田

■ 物件概要：「Reframe 5 早稲田」

・ 所在地：東京都新宿区早稲田鶴巻町（早稲田駅 徒歩5分）

・ 構造：鉄筋コンクリート造、全38戸

・ 稼働状況：開業2ヶ月で入居率80％を達成（うち約8割が早稲田大学の留学生）

・ 契約形態：普通借家契約・定期借家契約に対応

・ 入居期間：1ヶ月～中長期まで柔軟対応

・ 設備：家具家電一式（冷蔵庫・洗濯機・ベッド・デスク等）、Wi-Fi完備

・ 対応言語：日本語・英語・韓国語サポート

・ 特徴：オンライン内見・電子契約・多言語サポート体制

リビングダイニングベットルーム

■ 市場動向と今後の展開

コロナ後の外国人回帰と円安を背景に、東京の賃貸市場はグローバル化が加速しています。特に早稲田・渋谷・新宿・上野・浅草など主要エリア大学、「家具付き・短期契約・英語対応」という条件を満たす住居への需要が急増しています。Reframe 5は、こうした国際的な需要の流れに合わせ、「ホテルと賃貸の中間」という新しい住まいの形を提案しています。今後は渋谷・新宿・港区エリアを中心に目黒・恵比寿・品川などさらなる展開を計画し、都心主要エリアを中心にブランドの拡大を進めていきます。東京全域にわたる「家具付きレジデンス・ネットワーク」の形成を通じて、国内外の個人・法人・留学生が安心して暮らせる住環境の実現を目指します。

■ Reframe 5について

1. 日本発 × 独自のポジショニング（差別化・イノベーション）

Reframe 5は、SNSやデジタルマーケティングを活用して海外からの問い合わせを大きく伸ばしつつ、既存の外資系フレキシブルリビング企業とは異なる「日本発・日本育ち」という独自の立ち位置を強みとしています。

日本で生まれ、日本で磨かれ、日本からグローバルへ発信していくというポジションは、市場変化への柔軟性・ブランドの持続性という点で大きな競争優位につながっています。

また、Reframe 5が掲げる5つのイノベーション（プロダクト設計・コミュニティ構築・文化体験・デジタル化・マーケティング）は、日本市場に最適化された独自モデルを形成しています。

2. 日本のローカルコミュニティと調和した事業運営（Local Integration）

入居者の70%以上が日本人であり、ローカルが好むロケーション・間取り・デザイン思想を元に企画。これが結果として、外国人入居者にも高い評価を得ています（“Live Like a Local”）。

また、運営チームは日本人プロフェッショナルを中心に構成され、英語対応・国際経験を備え、地域の町内会への参画など、地域社会と長期的に共存するモデルを実践しています。

“日本人が安心して住めるプロダクトは、外国人も評価する”という考え方が、長期的な需要の安定性につながっています。

3. プロダクト価値：住まい＋文化＋コミュニティ（Product Experience）

単なる住居提供にとどまらず、空間デザイン・インフラ・コミュニティ形成・文化要素を統合した独自の生活価値を提供。

Reframe 5は、日本のフレキシブルリビング領域で初めてアートや文化要素を積極的に取り入れたブランドの一つであり、“Live Like a Local”を体現する文化体験をコミュニティの核としています。

これらの取り組みが、地域との調和・入居者満足度の向上・長期居住につながっています。

4. パフォーマンス：全物件で高稼働の実績（Performance）

既存拠点ではFlex物件を含め100%の稼働率を継続的に達成しており、立地・プロダクト設計・コミュニティ体験を背景とした高いプロダクトマーケットフィットを実現しています。

この高稼働は、日本市場におけるフレキシブルリビング需要の強さと、Reframe 5モデルの再現性の高さを示す重要な指標となっています。

Reframe5 浅草橋

Reframe5 入谷

Reframe5 学芸大学

Reframe5 池尻大橋

【Reframe5 浅草橋 物件概要】

・物件名：Reframe5 浅草橋

・所在地：東京都台東区浅草橋2-28-11

・戸 数：36戸

・開業日：2024年3月

【Reframe5 入谷 物件概要】

・物件名：Reframe5 入谷

・所在地：東京都台東区入谷2-24-6

・戸 数：49戸

・開業日：2024年3月

【Reframe5 学芸大学 物件概要】

・物件名：Reframe5 学芸大学

・所在地：東京都目黒区鷹番2-6-13

・戸 数：14戸

・開業日：2025年6月

【Reframe5 池尻大橋 物件概要】

・物件名：Reframe5 池尻大橋

・所在地：東京都世田谷区池尻2-28-7

・戸 数：29戸

・開業日：2025年5月

5. デジタル化とオペレーション（AI-Powered Operations）

AI駆動のPMS（Property Management System）を導入し、運営・管理の効率化と高度化を推進しています。

オンライン内見・電子契約・24時間対応などのデジタル基盤が、国内外の入居者にとってシームレスな生活導線を提供し、運営側にとってはスケーラビリティと品質維持の両立を可能にしています。

新ウェブサイト公開と合わせて、ブランド体験と顧客導線の最適化を進め、「日本発のグローバル・フレキシブルリビングブランド」として次の成長ステージに移行しています。

■ 会社概要

会社名：Reframe Japan株式会社

代表者：任 博晧

所在地：東京都中央区日本橋室町 2-1-1 日本橋三井タワー 6F

設立：2024年

事業内容：家具付き賃貸事業、不動産運営・管理事業

ブランドサイト：https://www.reframefive.com

■ 本件に関するお問い合わせ先

Reframe Japan株式会社

E-mail：pr@reframefive.com

