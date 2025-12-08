【じゅうじゅうカルビ×仮面ライダー】ゼッツ、ガヴとのコラボ決定！焼肉ミッションスタート。焼肉をガヴガヴ食べ尽くせ！

株式会社トマトアンドアソシエイツ

株式会社トマトアンドアソシエイツ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：笹村 啓介）が運営する、焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」では、2025年12月15日（月）より「仮面ライダーゼッツ」「仮面ライダーガヴ」とのコラボキャンペーンを開催いたします。対象のコースをご注文のお客様に、数量限定のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

じゅうじゅうカルビ×仮面ライダーコラボ

＜開催期間＞

2025年12月15日（月）～ 2026年1月12日（月・祝）

※予告なく変更または終了する場合がございますので、予めご了承ください。

＜開催店舗＞

じゅうじゅうカルビ全店

＜特典＞

対象のコースをご注文で「仮面ライダーゼッツ」「仮面ライダーガヴ」のオリジナルステッカーを先着で50,000名様にプレゼントいたします。

※オリジナルステッカー（全2種）はランダムでの配布となり、お選びいただくことはできません。また、交換もいたしかねます。

※1回のご注文につき、おひとり様1枚のお渡しとなります。

※なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

＜対象コース＞

じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

※ご注文はグループ皆さま同一コースとなります。

コラボ特設ページ :https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/campaign/kamen-rider.html

仮面ライダーシリーズ

https://www.kamen-rider-official.com/

焼肉食べ放題 「じゅうじゅうカルビ」

じゅうじゅうカルビは、お値打ち価格で質の良いお肉を提供する焼肉バイキングのお店です。タッチパネルでご注文いただき、スタッフがお料理をお持ちするシステムです。これからもじゅうじゅうカルビは、美味しいお食事を安心してお召し上がりいただける環境とともに、地域の皆さまにとって「お値打ち感」のある商品を提供してまいります。

公式サイト：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/

公式アプリ ：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/lp/app/

公式X：https://x.com/JyujyuOfficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/jyu_jyu_karubi_official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@jyu_jyu_karubi_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@jyujyukarubi_official

株式会社トマトアンドアソシエイツ

・会社概要

商号：株式会社トマトアンドアソシエイツ

代表者：代表取締役社長 笹村 啓介

所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地3F

創業：1973年(昭和48年)3月

業務内容：すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツは、焼肉バイキングおよび関西圏を中心としたファミリーレストランの直営およびFC事業の展開を行なっております。

URL： https://www.tomato-a.co.jp/



・本件に関するお問い合わせ

「トマトアンドアソシエイツ」お客様お問い合わせ窓口

入力フォームからのお問い合わせ： https://www.tomato-a.co.jp/contact/index.html

お電話によるお問い合わせ： フリーダイヤル0120-777-327※平日 9時～12時及び13時～17時（土日祝日は除く）