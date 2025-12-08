ハイブランド物販事業『Buy Up』、取り扱いブランドのラインナップを大幅に拡充。トップブランドから人気ラグジュアリーブランド全般まで展開。

株式会社DREAM PONY

株式会社DREAMPONY（本社：東京都千代田区、代表取締役：一ノ瀬 続輝）は、運営するハイブランド物販事業『Buy Up（バイアップ）』において、2025年より取り扱いブランドの対象を拡大することをお知らせします。 「専用出品管理ツール」を導入の利用事業者様を対象に、これまでの主力であるトップブランドに加え、さらにラグジュアリーブランド全般へと供給ラインナップを広げます。

背景：システム化による取り扱い品目の拡大

これまで『Buy Up』では、限られた時間で効率的な運営を行うため、市場流通価格が安定しているトップハイブランドに厳選した商品展開を行ってまいりました。この「高資産価値」に特化した戦略は、現在も事業の中核を担っています。 今回、専用ツールによる業務のシステム化が完了したことで、これまで以上の品数を効率的に管理する体制が整いました。これにより、既存のトップブランドの取り扱いはそのままに、より幅広いブランドの提供を決定いたしました。

拡大の内容：販売ターゲットの拡大

今回のラインナップ拡充は、専用ツールを導入した事業者様へ順次提供を開始します。 堅実なリセールバリューを持つトップブランドを軸としつつ、トレンド需要の高い人気ラグジュアリーブランドを組み合わせて取り扱うことで、事業者の販売チャンスをさらに広げ、市場変動に強い、安定した事業基盤の構築を支援します。

従来の物販ビジネスは、リサーチや在庫管理といった「作業」に多くの時間が割かれ、事業の本質である「販売戦略」に集中できないという課題がありました。 私たちはこの現状を打破するため、テクノロジーによる業務効率化を推進しています。