20の企業や団体が集結！焼津中央高校で職業体験イベント開催

高校生の就職を支援する「ジンジブ」（大阪市）は、11月7日に静岡県立焼津中央高等学校（焼津市）の2年生を対象に体験課外授業を有意義なものにする準備をテーマとした「自己理解セミナー」を実施し、その後「校内お仕事体験フェス」の運営をサポートしました。

この取り組みは、志太三市の若者の地元就職を促進する「志太三市若者地元就職促進事業」で、焼津市、藤枝市、島田市が企画したもので、１校目の開催となります。

今回の授業では、静岡県内の20の企業や団体にご参加いただきました。自己理解セミナーを通して自身の興味や強みを整理したうえで、様々な企業のおしごと体験に臨んだことで、生徒が就職をより身近に感じる機会になりました。

当日の様子をレポートいたします。

<開催の背景>

焼津市、藤枝市、島田市では、地域の企業との交流や説明会の開催、企業の魅力紹介などを通じた認知度向上と、就職への意識づけ・支援を行うことで、学生の地元就職及び定着促進を図るとともに、県外からのUIJターン就職を促進する「志太三市若者地元就職促進事業」を実施しています 。この事業において、静岡新聞社 地域ビジネス推進局 生活情報部が運営を担当しており 、当社は県内の高校生に向けたキャリア教育に関する活動を共同運営することになりました。

11月7日は、静岡県立焼津中央高等学校で「自己理解セミナー」「校内お仕事体験フェス」を実施し、20の企業や団体が高校に出向いて実際に高校生に仕事を体験してもらう取り組みを行いました。

今後は島田市、藤枝市の高校での実施と、2026年3月には高校生どなたでも参加ができる志太三市合同の「高校生のための職業・学校体験フェス」を予定しています。

<開催概要>

開催日時：2025年11月7日（金）14:05～15:55

開催場所：静岡県立焼津中央高等学校

参加企業：20の企業や団体

参加企業の主な業界：製造業・建設業・医療、福祉業・金融業・保険業

参加生徒：2年生（約280名）

当日のプログラム：14:05~14:35 体育館にて「自己理解セミナー」

14:45~15:15 校内お仕事体験フェス１.

15:25~15:55 校内お仕事体験フェス２.

<当日の様子>

当日は、まず体育館で30分間の「自己理解セミナー」を行い自身の興味や強みを整理しました。その後、各教室に分かれ、30分×2回のお仕事体験プログラムを実施しました。

お仕事体験では、釘打ちやヘアカットなど様々な業界の体験を通して、企業の理解を深めていました。積極的に企業に質問する生徒の様子が印象的でした。

▲自己理解セミナーの様子▲釘打ち体験▲官能訓練の体験▲めんつゆ試作業務の体験▲お肉を切る体験

※当日の授業の様子が静岡放送「SBSnews6」にて紹介されました。放送リンクはこちら。(https://youtu.be/-soOe9NnlAQ?si=cctghP_b9xt-XF_1)

<出展企業コメント>

■株式会社ニッセー 山下様 （製造業）

地元の高校生に、地元企業を知ってもらえる良い機会になりました。

実際に生徒の皆さんが真剣に話を聞き、将来について考える姿に触れ、私自身も大きな刺激を受けました。

私たちは「飲料のおいしさ楽しさの追求に貢献すること」「安心・安全を守る」仕事に日々取り組んでおり、その大切さややりがいを少しでも感じてもらえたら嬉しく思います。

これからも地元の発展や若い世代の将来に少しでも貢献していきたいと感じています。

<参加生徒コメント>

- 現在考えている大学進学のその先である「就職」なので、あまり考えたことがなかったのですが、考えてもみなかった職種を実際に体験できたことが良かったです。身近にこんなにキラキラしながら働く人たちがいるんだと思って前向きな気持ちになりました。- 志太地区のことは全然知らなかったのですが、様々な取り組みを行っていることや良さを知りました。私は個人的に焼津での生活に慣れているので、新たな刺激を求めるために市外や県外に行こうと思っていましたが、慣れているからこそ安心を感じるために焼津に残って働くのも選択肢の一つだなと感じました。- これまで就職のことについてはほとんど考えたことがなく、勝手に難しいものだと思いこんでいました。ですが、事前セミナーで話されていたように、興味がありそうなものから視野を広げると直接的ではなくても間接的に興味のあることに関連していたり、つながったりすることが分かりました。今日体験したラッピングの仕事をアルバイトでやってみたり、色々体験して社会に出ていくための勉強もしていきたいと思いました。- 良い企業さんばかりで、入社した後のサポート等も充実していていいなと思いました。福利厚生も魅力的なものばかりで、優しい世界だなと思いました。- 仕事は大変なイメージでしたが、楽しくできるということを知れてよかったです。今まで興味がなかった仕事にも興味を持つことができました。

<先生コメント>

■静岡県立焼津中央高等学校 佐々木裕己 先生

進学校である本校では、大学での学びを知る機会は多い一方、働くことを肌で感じる機会が少ないため、早期の職業観育成と、将来志太榛原地区で活躍したいという思いを育むことへの期待を込めて開催しました。

実際の体験では普段と異なる生徒の生き生きとした表情が見られ、大変嬉しく思いました。

「将来は地元に戻りたい」との声も聞かれ、キャリア教育に加え、地域への愛着を深める場として非常に有意義な時間となりました。

＜静岡県立焼津中央高校について＞

静岡県立焼津中央高等学校は、2022年に創立60周年を迎えた全日制普通科高校です。

「文武両道」を校是とし、生活信条「たくましい心身・たしかな知性・豊かな心」をもとにして、先輩たちが築き上げた伝統を引き継ぎ、そして、さらに新たなブランドを創出していけるように、生徒と教職員が一丸となって、魅力かつ特色ある学校づくりに邁進しています。

