森への敬意を一皿に。アクアイグニスの別邸「湯の山 素粋居」で、星付きシェフによる“クリスマス限定ジビエ饗宴”を披露。

三重県の複合温泉リゾート施設「アクアイグニス」（株式会社アクアイグニス、本社：東京都中央区、代表取締役：立花哲也）が運営する、別邸「湯の山 素粋居(そすいきょ)」は、土・石・漆喰・木・漆・和紙・硝子・鉄の8つの素材が織りなす12のヴィラを有し、“美術館のような宿”として、静けさと上質を重んずる旅人を迎えてまいりました。

この美しい地にあって、三重県の山野では近年、獣害の増加や猟師の高齢化による持続可能性の危機が顕著になっています。当施設は、自然と共に息づく宿として、この課題に誠実に向き合い、今回初めて、地元ハンターであるいなべ3代目猟師の高木雅矢氏（株式会社命洗）との連携を実現いたしました。菰野の山が育んだジビエに、パリミシュラン一つ星の手島竜司シェフの哲学が寄り添い、12月24日・25日の二夜限り、薪火が映し出す山の情景を一皿に昇華した特別なクリスマスディナーが誕生いたします。

■3代続く猟師が語る“山の恵み”と、星付きシェフが織りなす“火と森の料理”

手島竜司シェフは、欧州にて精肉・熟成・火入れの技術を極め、パリ「Restaurant PAGES」でミシュラン一つ星として掲載された人物。HINOMORIのオーナーシェフでもあります。

熾火が生む香りの陰影、冬の森の透明感を巧みに重ね合わせるその哲学を、シェフ自ら一皿一皿に凝縮します。

本ディナーで使用する鹿・猪は、いなべ3代目猟師の高木雅矢氏とその奥様が捕獲し、迅速かつ高度な衛生管理の下処理された、極めて質の高い個体です。

― 森を守り

― 農林業を支え

― 狩猟文化を次代へと伝える

HINOMORIは、この“循環の美しさ”までも食体験としてお届けします。

山の物語を五感でお楽しみください。

■火の力、火の香り、火の味を堪能する「HINOMORI」の世界

炎が消えて熾火になる瞬間の上品な香りを海産物にまとわせたり、熟成させた上質な牛肉を塊でじっくりとローストしたり…炎が生み出す味わいの繊細さと豪快さをコースで提供するHINOMORI。

地元三重の食材を使用した地産地消の料理の数々を提供いたします。

■料理と響きあう、精選されたワイン・日本酒の調べ

HINOMORIの畑中シェフは、料理人でありながら、ソムリエ資格を持ち、火入れの温度、余韻、香の層を深く理解する希有な存在です。

ジビエの瑞々しい旨味、薪火がもたらす幽玄な香りに呼応するよう、赤ワイン、ナチュラルワイン、さらには三重が誇る清酒を織り交ぜ、冬の夜にふさわしいペアリングを構築いたします。

一皿ごとに語られる“火”と“森”の物語は、グラスを重ねるごとに、より深い余韻として広がります。

■手島シェフ×いなべ 3代目猟師 高木雅矢 HINOMORIクリスマスディナー概要

プロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72765/table/92_1_fb4a8acb8e18b948805ff5e29caa92c7.jpg?v=202512081158 ]■猟師/株式会社命洗(https://kkmeisen.co.jp/) 代表取締役 高木 雅矢

岐阜県出身。両家猟師の家系に生まれ、物心ついた時から猟犬に囲まれて過ごす。小学生に上がると、祖父の狩猟や駆除について行き、遊びながら自然と狩猟の技術を身につけた。7歳の頃から現在に至るまで、1年も欠かさず狩猟に出かけており、その経験は21年に及ぶ。近年では、周りの猟師さんと比べて捕獲頭数や捕獲方法の観点から自分をプロだと思うように。21歳で建設業を起業し、5年間の経営を経て26歳で事業を売却。2年前に専業猟師を目指し開業。三重県いなべ市で、夫婦で狩猟を行う。コンテスト犬舎 代表、駆除団体MHC 代表。

■Restaurant PAGES(https://www.restaurantpages.fr/index.php) 手島竜司

熊本県出身。26歳で渡仏。「Restaurant Luca Carton」など3つ星を含む数々の星付きレストランで修業後、シェフとしてパリの有名店で研鑽を積む。同時にフランス最高峰精肉店「Hugo Desnoyer」で精肉や熟成を学ぶほか、食材を学びに欧州各国の生産者の元を訪ねる。2014年「Restaurant PAGES」をオープン。1年半でミシュラン1つ星を獲得。ゴーミョーの「未来の巨匠」に選ばれる。湯の山 素粋居ではHINOMORIの監修も務め、現在ケータリングやコンサルタント事業など多岐にわたり活躍。

