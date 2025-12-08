過去最大規模のNICOPA、いよいよオープン！千葉県「島忠 ホームズ蘇我店」に、ファミリーアミューズメント施設「NICOPA & nico ground 蘇我店」が12月12日（金）グランドオープン
「NICOPA & nico ground 蘇我店」12/12（金）オープン
株式会社カーゾック（本社：三重県鈴鹿市、代表取締役社長：栗林 由幸）は、「NICOPA & nico ground 蘇我店」を島忠 ホームズ蘇我店2階に2025年12月12日（金）にオープンいたします。
＜NICOPA & nico ground 蘇我店について＞
島忠ホームズ蘇我店2階にオープンする「NICOPA & nico ground 蘇我店」は、これまでで最大規模の広さを誇る新しい大型店舗で、ご家族みんながわくわく・どきどきする体験を得られる施設となっています。
当施設には、広大なキッズパーク「nico ground」を併設しており、巨大なアリ地獄、木製ジャングルジムやボールプールなどを展開。お子様が元気いっぱいに遊べる環境を提供しています。また、絵本やおままごとセット、ベビー向けボールプールなどを設置したベビーコーナーもご用意しており、小さなお子様も安心してお楽しみいただけます。
ゲームコーナーでは、話題の景品を取り揃えたクレーンゲームに加え、人気の体感型ゲーム機など、みんなで楽しめる機種を多数ご用意。さらに、人気メダルゲーム、カードゲームコーナーも充実しております。
皆様のご来店を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
一度入ったら抜け出せない！？巨大なアリ地獄
お子様が安心して遊べる空間です ※写真はイメージです
【店舗概要】
店舗所在地：千葉県千葉市中央区川崎町５５－３ 島忠 ホームズ蘇我店 ２階
営業時間：10:00～20:00
面積：525坪
グランドオープン：2025年12月12日（金）
＜オープン記念イベントについて＞
NICOPA & nico ground 蘇我店オープンを記念して、同店にてオープンイベントを開催いたします。
開催期間：12月12日（金）～12月14日（日）
■～回転ダーツイベント～
年齢制限なく、どなたでもご参加いただけるハズレなしのイベントです。ぬいぐるみやフィギュアなど、豪華景品が当たるチャンスをご用意しております。
参加費：1回500円 ※何度でもご参加可能
■～キッズパークご利用特典～
キッズパークをご利用いただいたお子様全員にお菓子をプレゼントいたします。
※お菓子がなくなり次第終了となります。
■～メダル新規会員登録特典～
メダル会員に新規登録いただいた方限定で、その場でエアーくじにご参加いただけます。
メダル1,000枚が当たるチャンスもございます！
※お一人様1回までとなります。
■NICOPAアプリインストール＆お気に入り登録キャンペーン
NICOPAアプリをインストールし、「NICOPA & nico ground 蘇我店」をお気に入り店舗登録後、
インストールクーポンをご提示いただいた方に、当店で使える500円商品券をプレゼントいたします。
※クレーンゲーム、メダルゲーム、キッズパークでご利用可能な商品券です。
※交換は、お一人様1回のみとなります。
ニコパアプリのダウンロードはこちらから(https://introduction.bp-app.jp/nicopa/)
※＜App Store＞または、＜Google Play＞より「ニコパ」で検索
皆様のご来場をお待ちしております。
株式会社カーゾック
1971年4月、屋上遊園地の保守・運営を行う会社として設立。現在はショッピングセンター内にファミリーアミューズメント施設「NICOPA」「nico ground」を東名阪エリアに45店舗以上展開。2021年6月に新業態の体験施設「kiond」を三重県多気町に出店し、2024年8月には広島県広島市に2号店を開設。また、2023年4月にICT学習塾運営会社と合併し、愛知県内に学習塾「ジスタ」など4校を運営しています。
本社 ： 〒510-0235 三重県鈴鹿市南江島町17番32号
設立 ： 1971年4月22日
代表 ： 代表取締役社長 栗林 由幸
資本金 ： 5,000万円
事業内容： 複合型インドアプレイグラウンド事業、
ファミリーアミューズメント事業、体験参加型施設事業、ICT教育事業
URL ： https://www.karzoc.co.jp/