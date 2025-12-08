世界の燃料電池電気自動車市場見通し 二〇二五～二〇三四年：成長軌道、市場シェア分析および主要トレンドの最新動向
燃料電池電気自動車市場レポートは、燃料電池電気自動車市場の動向を概説・説明し、二〇一九年～二〇二四年を歴史期間、二〇二四年～二〇二九年および二〇三四年予測期間を対象としています。本分析は、すべての主要地域およびそれぞれの地域内の主要経済国にわたり市場を評価しています。
二〇二四年、世界の燃料電池電気自動車市場は二十二億六千四百九十八万ドルに達し、二〇一九年以降年平均成長率は六・八八％で拡大しました。今後、市場は二〇二四年の二十二億六千四百九十八万ドルから二〇二九年には九十六億千三百八十四万ドルへと拡大し、成長率三十三・五三％を記録すると見込まれています。さらに二〇二九年以降、市場は年平均成長率二〇・八〇％で成長し、二〇三四年には二百四十七億三千二百十六万ドルに到達すると予測されています。
燃料電池電気自動車市場で主要企業が採用している戦略
主要企業は以下の重要な戦略を実施しています：
● 新たな戦略的提携の構築による運用能力の強化
● 新製品や技術ソリューションの投入による性能および機能の向上
新たな機会を活用するための推奨策
燃料電池電気自動車メーカーに対して、以下の取り組みを推奨しています：
● 次世代水素燃料車の開発に注力すること
● より長距離走行、性能向上、革新的な設計を備えた高度な水素モデルを導入すること
● 製品ライン拡大のため新世代水素燃料モデルをリリースすること
● 市場の需要変化に対応するため、水素燃料モデルを継続的に改良すること
● スタックやコンプレッサーなど燃料電池部品を進化させ、効率性、耐久性、出力を向上させること
燃料電池電気自動車：市場概要
燃料電池電気自動車は、水素と酸素の電気化学反応によって電力を生成し、水蒸気のみを排出する水素燃料電池を利用して走行する車両です。これらの車両は、環境負荷の低い移動手段を求める一般消費者、商用車フリート、公共交通機関で広く利用されています。
燃料電池電気自動車は、バッテリー式電気自動車よりも速い水素充填時間や長距離走行が必要な場面で特に使用されます。また、バッテリー式電気自動車を補完する存在であり、ガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車の代替手段としても機能します。
迅速な燃料補給、長い航続距離、高効率といった特徴を持つ燃料電池電気自動車は、クリーン移動手段の拡大に貢献し、特に商用車、重輸送車、公共交通分野における脱炭素化やエネルギー転換の推進に重要な役割を果たします。
世界の燃料電池電気自動車市場で活動する主要企業
二〇二四年、上位十社は世界市場の四十五・九六％を占めました。中でも現代自動車グループが七・三二％で最大の市場シェアを持ち、以下が続きます：
● トヨタ自動車株式会社
● 本田技研工業株式会社
● メルセデス・ベンツグループ（旧ダイムラー）
● ライトバス
● 上海汽車工業株式会社
● 第一汽車集団有限公司
● 新フライヤーグループ
● ソラリスバス・コーチ
● アレクサンダーデニス株式会社
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーについて詳しく知る
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、企業分析、市場洞察、消費者調査における専門知識で知られる市場情報提供会社です。これまでに二十七業界、六十以上の地域で一万七千五百件以上のレポートを発行しています。
当社の調査は百五十万件以上のデータセット、広範な二次調査、業界リーダーへの独自インタビューに基づいています。また、市場参入調査、競合モニタリング、供給業者・流通業者分析など、継続的またはカスタムの調査サービスも提供しています。
