サロン ド プロ 白髪川柳 2025年 年間グランプリ発表！応募数4,170句の中からユニークな年間グランプリが決定しました！

ダリヤでは、「サロン ド プロ 白髪川柳」の2025年の年間グランプリを決定。応募数4,170句の中から栄えある年間グランプリとして選ばれた作品は、「オセロ髪 一気に染めて 黒勝利」。白髪が目立ち始めた白黒混じりの髪を、オセロにたとえた発想がユニークで、思わずスカッと晴れ晴れしい気分になる一句が選ばれました。

「サロン ド プロ 白髪川柳」はニオイのない※白髪染め「サロン ド プロ」が2012年秋から実施している川柳コンテスト。毎月1回その月の優秀作品5句を選定し、サロン ド プロ ブランドサイトで発表しています。そしてこのたび、2025年の優秀作品としてノミネートされた60句の中から、2025年の年間グランプリを一句選定いたしました。さらにサロン ド プロのCMに出演している俳優2名の選出による、「名取裕子賞」「高岡早紀賞」、またブランド戦略担当者が日頃の感謝を込めて選出した「サロン ド プロ ブランドマネージャー賞」も同時に設け、合計4句が選ばれました。

「サロン ド プロ 白髪川柳」は、白髪染めユーザーとのコミュニケーション、白髪とポジティブに向き合うきっかけづくり、時には商品づくりのヒントをいただく機会として、今後もユーザーの皆様と共に展開してまいります。

※頭皮や肌についた場合、反応臭がすることがあります。

＼年間グランプリに選ばれたのはこちら／

「オセロ髪 一気に染めて 黒勝利」

ニックネーム 坂グッチ

白髪が目立ち始めた白黒混じりの髪を、オセロにたとえた発想がユニークで、思わずスカッと晴れ晴れしい気分になる一句が年間グランプリに選ばれました！

「一気に染めて 黒勝利」という表現からは、白髪を染めることで、気持ちまでパッと明るくなるような、前向きな気分の変化が伝わってきます。

白髪を染める楽しさがしっかり表現されており、白髪染めの持つポジティブさを軽やかに伝えている一句だと感じました。

「サロン ド プロ」の白髪染めは、初心者でも使いやすく、しっかり染められることから長年多くのお客様に愛されています。

“一気に”白髪をカバーできる白髪かくし等もございますので、ご自身に合ったサロン ド プロ商品をこれからもご愛用いただければ幸いです！

＼名取裕子賞に選ばれたのはこちら／

「ダイヤより ダリヤで輝く シニアの美」

ニックネーム 名月パンダ

年齢を重ねた美しさを前向きにとらえた一句。

高級な宝石“ダイヤ”に頼らずとも、 “ダリヤ”の白髪染めでより美しくなる瞬間を印象的に描き出しています。

白髪染めを通して、シニア世代がよりいきいきと、自信を持って過ごしている様子が目に浮かびました。

＼高岡早紀賞に選ばれたのはこちら／

「ため息を 笑顔に変える 15分」

ニックネーム ママたん

鏡の前で白髪にため息をついていた気持ちが、染め上がりとともにパッと笑顔に変わる――

そんな白髪染めの魅力を端的に伝えています。

どんな髪色になるかわくわくしながら15分の放置時間を過ごすのもセルフカラーの楽しみの一つです。

＼ブランドマネージャー賞に選ばれたのはこちら／

「新年に 染めてハッピー ニューヘアー」

ニックネーム もね

「ニューイヤー（新年）」と「ニューヘアー（新しい髪色）」の言葉遊びを巧みに取り入れた一句。軽やかでポップな印象を与え、読む人に楽しい気分を届けます。新しい年の幕開けに白髪を染めて気分も髪もリフレッシュ。

新しい自分で新年を迎えましょう！

受賞作品はブランドサイトでもご覧いただけます。 4,170句のご応募の中から選ばれた4句、ならびに2025年に優秀作品に選ばれたユニークな句を是非ご覧ください。

【サロン ド プロ ブランドサイト】 https://salondepro.jp/senryu/

【優秀作品一部ご紹介】

「サロン ド プロ 白髪川柳」では毎月1回その月の優秀作品5句を選定し、サロン ド プロ ブランドサイトで発表しています。2025年に選出された優秀作品を一部ご紹介いたします。

・「加齢には 負けず華麗な 髪の色」 ニックネーム みちこ

・「白髪染め キャンセル界隈 老けて見え」 ニックネーム やすよ

・「部分痩せ できずに転向 部分染め」 ニックネーム よりこ

・「適当な 父でもできた ムラのなさ」 ニックネーム 糖質無制限

・「クリスマス 聖なる夜より 染めナイト」 ニックネーム 秋野こま

・「悩む女子 子どもは枝毛 母白髪」ニックネーム プリンセス

・「ニッポンの イッポン守る 白髪染め」 ニックネーム 保

◆白髪川柳とは？

お悩みや苦労、生まれ変わったよろこびなど、白髪にまつわることを五七五の川柳で詠っていただくもの。毎月多くの作品が集まり、賑わいをみせています。

●実施場所／サロン ド プロ ブランドサイト https://salondepro.jp/senryu/

●応募／WEBとハガキにて随時受付

●発表／毎月15日頃（土日祝のぞく）、サイト内にて

◆サロン ド プロ とは？

ダリヤの「サロン ド プロ」の白髪染めは2002年2月の新発売から約24年もの間お客様にご愛顧いただいております。 「心地よく、快適に白髪を染めていただきたい」という想いのもと、大好評のニオイのない※白髪染めの他、カラートリートメントや白髪かくしのヘアマスカラなども展開しております。ポジティブに白髪と向き合って頂くためのブランドとして、今後も商品開発を進めてまいります。

