おいしさも幸せも2倍！あまおうとメロンの最強ショートケーキ誕生！

ホテルニューオータニ直営3ホテル（東京・幕張・大阪）のパン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」では、2026年3月31日（火）までの期間、ホテルニューオータニの高級スイーツ「エクストラスーパーシリーズ」の新作『エクストラスーパーダブルショートケーキ（メロン＆あまおう）』が販売中です。大切な方への冬のギフトとして、また今年1年頑張った自分へのご褒美スイーツとして、究極のショートケーキをお愉しみください。

“Wでおいしい”ショートケーキ最強版「エクストラスーパーダブルショートケーキ」

（上段）『エクストラスーパーダブルショートケーキ（ピーチ＆マンゴー）』（下段）『エクストラスーパーダブルショートケーキ（メロン＆マンゴー）』

ホテルニューオータニでは2025年6月、これまでスイーツシリーズで最高峰と位置付けていた「エクストラスーパーシリーズ」をさらに進化させた『エクストラスーパーダブルショートケーキ』を発表しました。「エクストラスーパーシリーズ」では、1種のフルーツを使用したショートケーキをお届けしてきましたが、この度誕生した『エクストラスーパーダブルショートケーキ』は、パティシエが厳選した2種のフルーツを絶妙なバランスで使用し、豪華絢爛なショートケーキに仕上げました。

新作は、今が旬の“あまおう”と完熟“マスクメロン”を味わう一品。

『エクストラスーパーダブルショートケーキ（メロン＆あまおう）』\5,616 ※テイクアウト料金

12月から登場した『エクストラスーパーダブルショートケーキ（メロン＆あまおう）』。九州大牟田産生クリームに和三盆やバニラビーンズを加え、優しい甘さと軽やかな口当たりに仕上げたクリームに、無農薬の玄米を食べて育った鶏の卵「玄米卵」を使用したふわっと柔らかな食感のスポンジをあわせました。1層目には、甘み・酸味・香りの絶妙なバランスを誇る“いちごの王様”「博多あまおう」を、2層目には糖度14度以上の柔らかな果肉で、濃厚な甘みが広がる静岡県産マスクメロンをぎゅっと詰めました。隠し味として、みずみずしく香り高いライチの層を加えることで、口に入れた瞬間のジューシーさと、後味のすっきりとした爽快感を引き立てています。トップには、2つのフルーツを調和させるために、甘く爽やかな香りの「エルダーフラワー葛」を纏わせた豪華“全部乗せ”でデコレーションを施しました。

口どけの軽さとふわっと溶けてしまうような食感とみずみずしいフルーツの味わいに、どんどん食べ進めたくなるような“ショートケーキ最強版”。冬のおもたせや、自分へのご褒美に、贅沢な時間を『エクストラスーパーダブルショートケーキ（メロン＆あまおう）』とともにお過ごしください。

特別な日にはみんなでシェア！クリスマスケーキにも、新作として登場。

『エクストラスーパーダブルショートケーキ』\34,000（直径約18cm×高さ9cm 6～8名さま用）

クリスマスケーキの新作として、ホールサイズが登場。直径約18cmからなる華やかなスイーツは、ご家族やご友人など、大切な人と一緒に味わいたい一品です。

クリスマスケーキの販売期間はホテルにより異なります。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

ホテルニューオータニ（東京） :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/p-satsuki/xmas-partysets/ホテルニューオータニ幕張 :https://www.newotani.co.jp/makuhari/event/2025/christmas-selection/ホテルニューオータニ大阪 :https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/p-satsuki/christmas-cake/特別な夜をもっと華やかに。

東京では販売を記念して『エクストラスーパーダブルショートケーキ』と毎年大好評の『ローストチキン』をセットでご用意。ご予約先着30名さまに、華やかな季節にふさわしい『ローラン・ペリエ ラ キュベ』をプレゼントします。

[料金]\48,000

※ウェブ予約限定。 ※東京のみの販売。

ホテルニューオータニ（東京）ではこの度、長年東京で鍛錬を積んできた森山雄大が第7代目シェフパティシエに就任。森山は、第5代目シェフパティシエで現・総料理長の中島眞介、第6代目シェフパティシエ 鈴木薫から受け継いだ伝統の技を大切にしながら、それを進化させるべく常に新しい挑戦を続けています。『エクストラスーパーダブルショートケーキ』は、まさに伝統と進化が融合した新作のスイーツです。

販売概要

（左から）第7代目シェフパティシエ 森山雄大、第5代目シェフパティシエ現総料理長 中島眞介、第6代目シェフパティシエ 鈴木薫

ホテルニューオータニ

パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

『エクストラスーパーダブルショートケーキ（メロン&あまおう）』

[期間]

2026年3月31日（火）まで

[価格]

\5,616

※食材の入荷状況等により、期間や内容が予告なく変更となる場合がございます。

[店舗]

■ホテルニューオータニ（東京） パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

東京都千代田区紀尾井町4-1 ザ・メイン ロビィ階

Tel: 03-3221-7252（11:00～20:00）

■ホテルニューオータニ幕張 パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3 ロビィ階

Tel: 043-299-1639（10:00～20:00）

■ホテルニューオータニ大阪 パン＆ケーキ「パティスリーSATSUKI」

大阪府大阪市中央区城見1-4-1 ロビィ階

Tel: 06-6949-3298（10:00～20:00）

