年末年始に、こころの故郷へ“里帰り” 『NARUTO＆BORUTO 忍里　冬の里帰り祭』2026年1月1日より開幕

株式会社ニジゲンノモリ▲新年はナルトファンと一緒に！淡路島で過ごそう！お正月限定！ナルトからの餅まき大会！

兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、年末年始に“心の故郷”として忍里に帰ってきてくれた忍の皆様が満喫できる『NARUTO＆BORUTO 忍里 冬の里帰り祭』を開催。第1弾として「お正月限定！餅まき＆ナルトグリーティング」を2026年1月1日（木）～3日（土）の三が日限定で開催いたします！

本イベントは、うずまきナルトの2026年最初のグリーティングイベントです。うずまきナルトと一緒に記念写真が撮影できるほか、“アタリ”付きお餅が宙を舞う「餅まきイベント」やうずまきナルトと勝負できる「じゃんけん大会」など、新年の幕開けをうずまきナルトと一緒に夢中になれる1日をお届けします。

新年は忍里で過ごそう！1日中イベントが目白押しの忍里で、家族や仲間と一緒に2026年最高のスタートダッシュを決めちゃおう！

■『NARUTO＆BORUTO 忍里 冬の里帰り祭』 壱の巻 概要

期間：

2026年1月1日（木）～1月3日（土）

場所：

「NARUTO＆BORUTO 忍里」内、火影岩前広場

内容：

１.「ナルトグリーティングイベント」 12時 開催

うずまきナルトと一緒に記念写真の撮影ができるグリーティングイベント

２.「お正月限定！餅まきイベント」14時 開催

ゲットしたお餅を豪華景品と交換できるチャンスも！餅まきイベントに参加して、お餅をたくさんゲットしよう！

３.「じゃんけん大会」 16時 開催

うずまきナルトとじゃんけんで勝負し、勝ち残ったお客様には「NARUTO＆BORUTO 忍里」で開催中の特別任務のキットをプレゼント！！

料金：

無料

※別途入場チケットが必要になります

URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ