



第 25-036号

2025年12月8日

地域・お客様・ANAをつなぐ、新たな地域活性化への取り組み 「ANAつなぐふるさとプロジェクト」始動



ANAグループは、地域創生の更なる推進を目指し、新たな特別塗装機「ANAふるさとJET」とともに、自治体様との連携を強化する新プロジェクト、およびライフスタイル支援キャンペーンを発表いたします。

これらは、ANAグループが掲げる「地域活性化」への想いを具現化したものです。空の旅を通じて、地域の皆様、お客様、そしてANAグループの三者が共に豊かになる「三方よし」の世界を目指し、持続可能な地域の発展に 貢献してまいります。

1. 「ANAつなぐふるさとプロジェクト」の概要について

地域創生の新たな取り組みとして「ANAつなぐふるさとプロジェクト」を始動します。プロジェクトのコンセプトは、「ふるさとをつなぐ」。ANAの地域創生トータルパッケージとして、お客様の「旅マエ・旅ナカ・旅アト」という全ての プロセスで地域の魅力を発信・体験していただき、人流の拡大に貢献していきます。

このパッケージは、３ヶ月を １タームとして、全国の地域と共に持続的なファン作りを目指し、自治体様向けの 有償プログラムとして実施します。今後、2026年度下期からの展開を目指し、始動していきます。

＜プログラムメニューの実施一例＞ ※画像はすべてイメージです。

今後多くの地域の皆様と連携しながら、取り組みの拡大を順次予定しております。

2.「ANAふるさとJET」就航

万博特別デザイン機「EXPO2025 ANA JET」は、万博のサブテーマ「Connecting Lives（いのちをつなぐ）」の理念を継承し、全国各地との「つながり」を深め、地域を更に「元気に」するために、その想いを受け継ぎ、この特別機は地域創生特別塗装機『ANAふるさとJET』として生まれ変わりました。

この機体には、日本の誇る美しい自然と多様性を象徴する、47都道府県の県花が描かれています。県花を通じて皆さまに「ふるさと」を身近に感じていただき、人々の心の拠り所や感動的な出会いを運んでほしいという願いが込められており、「ANAふるさとJET」と名付けられました。本機は、ANAグループが掲げる地域活性化への貢献を目指し、日本の空を運航いたします。

【機内サービスについて（ANAふるさとJET機内限定）】

CAが着用するエプロンと、ドリンクサービスに使用する紙コップが特別デザインのものとなるほか、ステッカー付ポストカードはご要望に応じて提供、アクリルスタンドとフォトフレームは、撮影用として機内でお客様ご自身でお楽しみいただけるよう貸出をいたします。









※開始時期は、調整中です。準備が整い次第、順次搭載しサービスを開始いたします。

また、飛行状況等により機内サービスが実施できない場合がありますので、ご了承ください。

※デザインはイメージです。仕様は予告なく変更になる場合があります。

3.新規登録者限定！「ANAのふるさと応援ダブルキャンペーン」

対象期間中に、「ANAの二地域居住 BLUE SKY LIFE」「ANAのふるさと納税」のいずれかに登録いただき、キャンペーンの参加申し込みをされた方の中から、抽選でそれぞれ500名様に2,000円分の「選べるe-GIFT」をプレゼントいたします。

両方の登録で、最大4,000円分の「選べるe-GIFT」をWでGETするチャンスです。

【対象期間】 2025年12月8日（月）～2026年2月15日（日）

【キャンペーンサイトURL】 https://www.ana-akindo.co.jp/activities/2chiiki/campaign/