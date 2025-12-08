累計23万部の「プラチナルール」シリーズから、柳生好之の“小論文”と“現代文”をリニューアル。入試の最新傾向を反映してパワーアップ！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年12月8日（月）に『改訂版 大学入試 柳生好之の現代文 プラチナルール』を発売いたします。2025年8月に発売した「小論文」と併せて、人気参考書シリーズのリニューアルが完成しました。

スタディサプリ・柳生好之先生の神授業を紙面で再現！

「自力で対策するのが難しい」「模範解答の通りに解ける気がしない」

こんな受験生の悩みに応えるのが、「柳生好之のプラチナルール」シリーズです。

問題を解くための“最強ルール”を、「小論文」「現代文」でそれぞれまとめました。

近年、大学入学共通テストや個別入試も含め大学入試の出題傾向が大きく変化しています。その最新傾向に合わせてバージョンアップさせたのが今回の改訂版です。

＜小論文＞ 減点されない文章術と出題形式ごとの思考術が学べる

本書では、「国文法」「レトリック（説得術）」「ロジカル・シンキング（論理的思考）」「クリティカル・シンキング（批判的思考）」をイチから確認するとともに、膨大な入試問題研究によって生み出された「小論文問題の一般法則」に基づき解答を導き出します。

他人と違う発想や作家のような文才は必要ありません。再現可能性を追求した解説で、成長を実感できる1冊です。総合型選抜、学校推薦型選抜対策にも役立ちます。

＜現代文＞ 応用可能な読解技術で現代文の“つまずき”を解決

「内容説明問題」「理由説明問題」「心情説明問題」「空所補充問題」等の問題形式ごとに、何を考えれば良いか＝「法則」を解説しました。

昨日見た問題が解けるだけでなく、まだ見ぬ明日の問題も解けるようになる。これが「現代文のプラチナルール」です。

書誌詳細

『改訂版 大学入試 柳生好之の小論文 プラチナルール』

著者：柳生好之

定価：1,485円（本体1,350円＋税）

発売日：2025年8月21日（木）

判型：A5判

ページ数：176ページ

ISBN：978-4-04-607499-7

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000746/)

『改訂版 大学入試 柳生好之の現代文 プラチナルール』

著者：柳生好之

定価：1,595円（本体1,450円＋税）

発売日：2025年12月8日（月）

判型：A5判

ページ数：216ページ

ISBN：978-4-04-607498-0

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322412000745/)

著者プロフィール

柳生 好之（やぎゅう よしゆき）

早稲田大学第一文学部総合人文学科日本文学専修卒。「スタディサプリ」現代文講師。難関大受験専門塾「現論会」代表。「文法」「論理」という客観的ルールに従った読解法を提唱し、誰でも最短で現代文・小論文ができるようになる授業を行う。座右の銘は「言語で世界を変える」であり、授業や出版によって受験生たちの世界を変える手解きをすることに喜びを覚えている。

主な著書に「大学入試問題集 柳生好之の現代文ポラリス」シリーズ、『大学入試 柳生好之の 現代文のストラクチャー 記述式問題徹底分析』（以上、KADOKAWA）、『ゼロから覚醒 はじめよう現代文』（かんき出版）、「柳生好之のThe Rules現代文問題集」シリーズ（旺文社）などがある。