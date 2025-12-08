事業スケールのためのワークフロー活用。株式会社ランドネットがクラウドワークフローkickflowを導入
エンタープライズ企業向けクラウドワークフロー「kickflow」を提供する株式会社kickflow（※1）は、株式会社ランドネット（※2）の社内ワークフローシステムに「kickflow」が採用されたことをお知らせいたします。
※1 株式会社kickflow（本社：東京都千代田区、代表取締役：重松 泰斗）
※2 株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：榮 章博）
■導入事例
弊社公式サイトでご紹介しております。
https://kickflow.com/casestudy/landnet
■抱えていた課題
- 以前のワークフローと社内システムのAPI連携が弱く、業務の制御や自動化が困難だった
- 過去申請の検索機能が弱く、業務に支障が出ていた
- 求めるシステム要件を内製化する選択肢は、非合理的だった
■導入の理由
- 内製システムと柔軟なシステム連携が実現可能だった
- 検索やビュー機能など使いやすい機能が充実していた
- 承認経路の条件分岐など、ワークフローの統制に必要な機能が網羅されており、サービスの総合的な完成度が高かった
■導入効果
- API連携により、申請の統制が強化され、不適切な申請をシステムが自動でブロックできるようになった
- LINE WORKS連携や検索機能の向上により、承認や申請のリードタイムが半分近くまで短縮し、業務効率が大幅に改善した
- 組織変更時の組織図事前作成機能により、当日の設定作業負荷を大幅に軽減し、管理者にとっての精神的負担が軽減された
■大企業向け次世代のクラウドワークフロー「kickflow」について
kickflowは中堅・大企業向けに開発されたクラウド型稟議・ワークフローシステムです。300社以上の課題ヒアリングを通じ、「エンタープライズ企業が一番使いやすい次世代型ワークフローシステム」として誕生しました。
「組織変更、人事異動に強い」「豊富なAPI」「洗練されたUI・UX」「高度なセキュリティ支援機能」など、エンタープライズ企業のニーズに応える機能を搭載しており、従業員数百～数千名規模での豊富な運用実績があります。
URL：https://kickflow.com
株式会社kickflowについて
会社名：株式会社kickflow
所在地：東京都千代田区九段南1丁目5番6号 りそな九段ビル5F KSフロア
代表者：重松 泰斗
事業内容：kickflowの企画・開発・運営・販売