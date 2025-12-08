事業スケールのためのワークフロー活用。株式会社ランドネットがクラウドワークフローkickflowを導入

株式会社kickflow

エンタープライズ企業向けクラウドワークフロー「kickflow」を提供する株式会社kickflow（※1）は、株式会社ランドネット（※2）の社内ワークフローシステムに「kickflow」が採用されたことをお知らせいたします。

※1 株式会社kickflow（本社：東京都千代田区、代表取締役：重松 泰斗）

※2 株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：榮 章博）

■導入事例

弊社公式サイトでご紹介しております。

https://kickflow.com/casestudy/landnet

■抱えていた課題

- 以前のワークフローと社内システムのAPI連携が弱く、業務の制御や自動化が困難だった- 過去申請の検索機能が弱く、業務に支障が出ていた- 求めるシステム要件を内製化する選択肢は、非合理的だった

■導入の理由

- 内製システムと柔軟なシステム連携が実現可能だった- 検索やビュー機能など使いやすい機能が充実していた- 承認経路の条件分岐など、ワークフローの統制に必要な機能が網羅されており、サービスの総合的な完成度が高かった

■導入効果

- API連携により、申請の統制が強化され、不適切な申請をシステムが自動でブロックできるようになった- LINE WORKS連携や検索機能の向上により、承認や申請のリードタイムが半分近くまで短縮し、業務効率が大幅に改善した- 組織変更時の組織図事前作成機能により、当日の設定作業負荷を大幅に軽減し、管理者にとっての精神的負担が軽減された

■大企業向け次世代のクラウドワークフロー「kickflow」について

kickflowは中堅・大企業向けに開発されたクラウド型稟議・ワークフローシステムです。300社以上の課題ヒアリングを通じ、「エンタープライズ企業が一番使いやすい次世代型ワークフローシステム」として誕生しました。

「組織変更、人事異動に強い」「豊富なAPI」「洗練されたUI・UX」「高度なセキュリティ支援機能」など、エンタープライズ企業のニーズに応える機能を搭載しており、従業員数百～数千名規模での豊富な運用実績があります。

URL：https://kickflow.com

株式会社kickflowについて

会社名：株式会社kickflow

所在地：東京都千代田区九段南1丁目5番6号 りそな九段ビル5F KSフロア

代表者：重松 泰斗

事業内容：kickflowの企画・開発・運営・販売