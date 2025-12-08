anan編集部が全部試して選んだ「カラダにいいもの大賞2025・秋」にて「花粉対策 StandardBrush」が“ファイナリスト”に

StandardBrush

StandardBrush(本社：神奈川県藤沢市、代表：岩本知高)が販売する次世代の花粉対策「StandardBrush Premium」は、「カラダにいいもの大賞2025・秋」にて”ファイナリスト”に選ばれ、通算３回目のアワード入賞となりました。

【カラダにいいもの大賞】

1970年に創刊された、すべての女性の好奇心に応える『anan』編集部が、実際に商品を試して選び、読者の様々な体の悩みを解決する最新のアイテムを厳選して紹介するアワードです。

【花粉対策がファイナリスト】

「特許技術採用の鼻腔内洗浄『スタンダードブラシプレミアム』。豊かな毛量のブラシを鼻の中でやさしく回転させるだけで、花粉やハウスダストを漏らさず洗い落とす。しっとりしなやかなブラシは極上のビロードで鼻の穴をふき取るような感覚。クセになるやわらかい質感」と紹介されました。

【StandardBrush（NoseBrush）】

鼻水は、体内に侵入した異物を排出しようとする、まさに体の「鼻洗浄機能」です。その生体防御反応を補完する「鼻うがい」は５０００年の歴史を持つと言われ、世界中で親しまれています。

しかし、薬に頼らず自然なケアを求める方々の中には、鼻うがいに挑戦するものの、不快感や扱いにくさから続かないという声も少なくありません。

StandardBrushは、うっとりするような質感のブラシで、だれでも心地よく鼻腔内に入り込んだ異物を洗浄できます。従来の鼻うがいで苦手意識を感じていた方でも、手軽に使用することが可能です。

さらに、その洗浄力は力強く、超極細毛が毛穴まで入り込み、歯ブラシの約100倍もの毛量で、花粉などの微細な異物を溢れ出る鼻水ごと大胆に洗います。

【命の入り口を磨く】

苦しいことはありません。洗う範囲は（上皮と分類される領域）異物が集中する入り口だけです。鼻毛や狭く歪な空間が80％の異物をこしとると言われています。その鼻のなかには窪み（pocket）が在り、そこに鼻水によって押し流された異物が集積すると考えられます。反応の強い部位を特定し、洗浄することにより、花粉対策は革命的にかわります。自身のからだが拒絶した、花粉などの異物を外に押し出す仕組みをやさしくアシストします。

【会社概要】

StandardBrush（スタンダードブラシ）は、会社名と製品名を共に冠したブランドです。やさしいブラシが日常に役立ち、ネイザルケアのスタンダードとなることを願い、この名前をつけました。

現在、医療機関、医療機器メーカーとの取引がはじまり、自社ECサイトにおけるリピート購入率は63.2％を記録し、支持をいただいております。

私たちは、自然で健康的な生活を望む誰もが、無理なく継続できる新たな選択肢として、StandardBrushを社会に広く発信してまいります。



メディアのみなさまへ

ブラシを生放送で使ってみてください。本質的な花粉対策と感じられない場合は、酷評していただいて結構です。サンプルは即時お届けいたします。



設立 ：2021年5月

代表者 ：岩本 知高

所在地 ：神奈川県藤沢市大鋸1-14-7

URL ：https://standard-brush.com

store ：https://store.standard-brush.com

問い合わせ先 ：standardbrush@hotmail.com