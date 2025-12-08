【新店】鎌倉初出店！SNSで話題の「升入り宇治抹茶ティラミス」が味わえる抹茶専門店「MACCHA HOUSE 抹茶館」が、鎌倉小町通りに12月12日（金）オープン！

株式会社クリエイト・レストランツ

株式会社クリエイト・レストランツ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：飯沼 辰朗）は、「MACCHA HOUSE 抹茶館」を2025年12月12日(金)、鎌倉小町通りにオープンいたします。

MACCHA HOUSE 抹茶館について

天保7年（1836年）創業の京都の老舗『森半』の茶師が厳選した、香り高い宇治抹茶をふんだんに使用した抹茶ドリンクやスイーツをご用意しております。抹茶を点てる茶筅の音や、点てたての抹茶特有の芳醇な香り、茶釜から立ち上る湯気など、抹茶の魅力を五感で感じていただける、温かみのある落ち着いた和の空間をお楽しみください。

こだわりの宇治抹茶スイーツ

宇治抹茶ティラミス 税込950円SNSで話題！とろける新食感「宇治抹茶ティラミス」

MACCHA HOUSEの看板商品といえばこれ！

ヒノキが香る升に入った宇治抹茶ティラミスは、上質な抹茶のほろ苦さとマスカルポーネクリームの優しい甘さが絶妙なバランス。

とろとろの新食感で、一口食べればくせになること間違いなしです。

自分で点てる！お抹茶体験

お客様自身が茶筅を使ってお抹茶を点てられる、非日常の和体験メニューもご用意しています。

お好みの抹茶を選び、丁寧に点てて完成させる、世界に一つだけのお抹茶をお楽しみください。

選べる抹茶は、苦みやうまみ、香りの異なる3種類から、その日の気分やお好みに合わせてお選びいただけます。

お抹茶（季節の茶菓子付き）各種 税込1,100円～【小町通り店限定】抹茶餡の炙り白玉しるこ 税込1,000円鎌倉小町通り店限定！「抹茶餡の炙り白玉しるこ」

香ばしく焼き目をつけた炙り白玉を、上品な甘さの白あんと共に盛り付け、点てたての抹茶と合わせてご提供します。

甘い白あんに少しずつ抹茶を混ぜることで、お好みの濃さの「抹茶餡」に仕上げてお召し上がり頂けます。

その他抹茶スイーツ・ドリンク

・炙り白玉しるこ 税込900円

・抹茶わらび餅 税込950円

・抹茶館パフェ 税込1,650円

・濃厚抹茶ソフトクリーム 税込700円

・抹茶ラテ各種 税込700円～

・抹茶フロート各種 税込900円～

・日本茶各種 税込650円～

お食事メニューも充実！

左から抹茶ラテ、抹茶チョコレートラテ、抹茶黒蜜ラテ旨塩おにぎりと季節のおばんざい御膳 税込1,250円「旨塩おにぎりと季節のおばんざい御膳」

「ろく助」の塩を使用したおにぎりをメインに、季節感のあるおばんざい、シラスを使用したチキン南蛮、お味噌汁をセットにした、バラエティ感のある御膳です。

上質な素材の味を際立たせた一品をご提供いたします。

「湯葉入り釜揚げうどんとしらすごはん御膳」

寒い季節に嬉しい、温かい釜揚げうどんはなんと湯葉入り！鎌倉名物のしらすご飯をセットにした御膳です。

優しい出汁の旨みが体に染みわたる温かいメニューで、散策の疲れをほっと癒やします。

湯葉入り釜揚げうどんとしらすごはん御膳 税込1,550円鴨つけうどんと旨塩おにぎり御膳 税込1,600円季節限定！「鴨つけうどんと旨塩おにぎり御膳」

季節限定で、芳醇な香りの鴨つけうどんと「ろく助」の塩を使用したおにぎりを合わせた御膳もご用意しております。

日本ならではの季節感を大切にした、贅沢な味わいをご堪能ください。

その他食事メニュー

・湯葉入り釜揚げうどんと旨塩おにぎり御膳 税込1,350円

・湯葉入り釜揚げうどんと湯葉あんかけ丼 税込1,450円

＜店舗情報＞

・店舗名：MACCHA HOUSE 抹茶館 鎌倉小町通り店

・所在地：〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下１丁目４－２６ WELLHOUSE 1F

・営業時間：11:00 ～ 20:00

※季節、曜日によって営業時間が異なる場合があります。

・アクセス：

● JR横須賀線 ／ 鎌倉駅 徒歩8分（630m）

● 江ノ島電鉄線 ／ 鎌倉駅 徒歩9分（670m）

・ホームページ：https://maccha-house.com/cr1500/

・Instagram：https://www.instagram.com/macchahouse_/

※商品、価格については公開日現在のものとなっており、変更の可能性がございます。