【ニトリ デコホーム】毎日のセルフケアをかわいく彩る、プチプラのリラクゼーションアイテムが新登場！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2025年11月下旬に、ニトリネット及び全国の一部デコホーム店舗で販売を開始した、デコホームオリジナルのリラクゼーションアイテムをご紹介いたします。

ご自宅で簡単にご使用いただける、リラクゼーションアイテムがデコホームより新発売しました。気分が上がるデザインと手に取りやすい価格で、初めてリラクゼーションアイテムを使う方にもおすすめです。インテリアになじむピンクやモカのかわいらしいカラーで、毎日のセルフケアタイムを明るく彩ります。カッサやリフレボールなど、複数種類取り揃えております。

ぜひデコホーム店舗やニトリネットにてご検討ください。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】目元用カッサ(DH18 ローズ)

【価格】799円

【サイズ（約）】幅10.3×奥行4.3×高さ3.5cm

【カラー】ローズ

【使用目安】10分以内

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300028066/

目元のツボ押しや、フェイスラインなどをやさしくなでるリラクゼーションアイテム。樹脂製のため、お風呂でも使用いただけます。

【商品名】トッテツキステンレスリフレボール(DH20 ライトモカ)

【価格】999円

【サイズ（約）】幅18.2×奥行8×高さ5cm

【カラー】ライトモカ

【使用目安】10分以内

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300028080/

色々な部位を優しくローラー出来る商品です。ステンレスの内部には水が入っており、お好みの温度でご使用いただけます。

【商品名】トウヒリフレッシュブラシ(DH19 ライトモカ)

【価格】599円

【サイズ（約）】幅19×奥行9.4×高さ3.2cm

【カラー】ライトモカ

【使用目安】10分以内

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300028073/

髪の毛の生え際や、こめかみなどに押し当てて刺激する商品です。心地よい力で頭皮をリフレッシュできます。

【商品名】ローズクウォーツローラー(DH17 ピンクゴールド)

【価格】1,290円

【サイズ（約）】幅10×奥行5.5×高さ2cm

【カラー】ピンクゴールド

【使用目安】10分以内

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300028059/

天然のローズクウォーツを使用した、ひんやりと心地よいローラーです。

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

