【YUGEN Gallery FUKUOKA】最新作を携え約2年ぶりの登場。安藤圭汰 個展開催が決定！

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では2026年1月24日（土）より、安藤圭汰の個展を開催いたします。

安藤圭汰は、「生と死」という根源的なテーマを基軸に、死の奥に潜む生命の輝きを描き出すアーティストです。死を終点ではなく循環の一部として捉え、生の躍動を感じさせる表現が特徴です。YUGEN Galleryでは、2024年11月に開催されたグループ展「Connection spot」以来の登場となります。

九州産業大学にて洋画を学び、ドローイングからタブロー、半立体まで幅広い技法を用いて制作を続ける安藤。幼少期の体験や、美術館で受けた作品との出会いが創作の根底にあり、生と死の「中庸」をどのように可視化するかを探求しています。

本展では、これまでのテーマをさらに展開した最新作に加え、近年の活動を通じて出会い、収集してきたアジアで出会った他作家の作品を一壁面に並置します。自身の表現と、外部との関わりから生まれた新たな視点を同時に提示する新たな試みです。



展示は平面作品を軸に、立体的な作品も交えて展開します。空間全体に広がる表現を通して、安藤の現在の世界観に触れていただける展示となる予定です。

皆様のご来場をぜひお待ちしております。

展覧会詳細はギャラリー公式サイトをご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/keitaando-fukuoka

開催概要

■タイトル：未定

■期間 ：2026年1月24日（土）～2月16日（月）

■開館時間：11:00～19:00

※最終日のみ17:00終了

■定休日 ：火曜日

■在廊日 ：未定

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■入場料 ：無料

※作家の在廊スケジュールの詳細は決まり次第更新いたします。

作品購入について

YUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。

■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）

安藤圭太：https://yugen-gallery.com/collections/keita-ando

過去作品紹介アーティスト・プロフィール安藤圭汰 ／Keita Ando

1992年 神奈川県川崎市生まれ。



instagram：@_keita_ando_(https://www.instagram.com/_keita_ando_/)



【賞歴】

2013年 第3回ドローイングとは何か「大賞」ギャルリー志門（東京）

2013年 Tokay Geko Award 2013「5位入賞」ギャラリーレコルテ（福岡）

2013年 第2回宮本三郎記念デッサン大賞展「入選」（石川 東京）

2014年 幻冬舎 小説誌 PONTOON 装画コンペティションVol.12「準入賞」（東京）

2015年 九州産業大学卒業制作展「優秀賞 作品買い上げ」（福岡）

2016年 第30回三菱商事アートゲートプログラム「入選 作品買い上げ」（東京）

2016年 第10回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ「入選」（福岡）

2017年 第34回三菱商事アートゲートプログラム「入選 作品買い上げ」（東京）

2017年 絹谷幸二賞推薦

2018年 IAGアートギャザリング（東京）

2022年 福岡ウォールアートプロジェクト「優秀賞」

artist in residence

2019年 sangkring art space (indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)

2022年 萩文化財アート回遊ウィーク (山口・萩)

2023年 BARE HANDS RESIDENCY/akaldiulu (Malaysia)



【出演】

2025 年 ミライへの1minute | テレビ西日本(11月 30 日放送)

2020年 美の鼓動・九州 | テレビ西日本(5月30日放送)

【経歴】

2013年 第3回ドローイングとは何か「入選入賞者展」ギャルリー志門(東京）

2014年 第3回ドローイングとは何か 大賞受賞記念個展「安藤圭汰展」ギャルリー志門(東京）

「柴田高志×安藤圭汰」アートスペース貘(福岡）

幻冬舎 小説誌 PONTOON 中山七里「ワルツを踊ろう」全10話 挿絵

2015年 九州産業大学卒業制作展(福岡）

「SICF16」 青山スパイラル(東京）

「九州美術系大学選抜作品展 」カンゼアーツ(福岡）

「九州コンテンポラリーアート」福岡県立美術館

2016年 「ドローイング5人＋1 展 線に生きる作家たち」ギャルリー志門(東京）

個展「生死無常」アートスペース貘(福岡）

個展「いまわのきわ」宇久画廊(福岡）

「レゾナンスアジア」ギャラリーおいし(福岡）

個展「喪失」ギャルリー志門(東京）

2017年 個展「花は野にあるように」アートスペース貘(福岡）

2018年 「ART BASE88 10周年企画コレクション展」紺屋ギャラリー(福岡）

個展「骨。或いは山」アートスペース貘(福岡）

個展「bones and/or mountains」宇久画廊(福岡）

2019年 個展「骨。或いは山」由布院駅アートホール(大分)

「玉乃井コレクション展 現代篇2019」玉乃井旅館 福岡

artist in residence 成果個展「clean and unclean」

lorong sangkring (indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)

個展「apa ini PUTRA PUTRI」ARTAS gallery(福岡）

2022年 「FUKUOKA！FUKUOKA！FUKUOKA！」gallery pond(台湾)

個展「DIMANA DHALANG/TIDAK TAHU」アートスペース貘(福岡)

第10回ドローイングとは何か 歴代大賞作家賛助出品 東京都美術館

「バザールdesぼざーる」operation table(福岡)

「ARTS WORKS FAIR in BEPPU」ドマコモンズ(ゆ) (大分・別府)

2023年 impact.vol.8 「魂の在り家」アートスペース貘(福岡)

「KangenIndonesianih！」「インドネシアが恋しい！」operation table(福岡）

「絵画旅行/Painting Trip」なかお画廊(熊本)

個展「Burn&Rotting」A.P art Gallery（マレーシア）

個展「灼熱と腐敗」アートスペース貘(福岡)

2024年 個展「優しい暴力」alternative space MAA TAKA DON(福岡)

川上繁治コレクション展「啓発の空間」福岡アジア美術館 交流ギャラリー

2025年 福岡・alternative space MAA TAKA DON インドネシア×日本 交流展「Vol.2 Confusig Power Grid」

インドネシア・Zen1 Gallery 国際交流展「INDONESIA INTERNATIONAL ART CONNE CTION -BALI- 2025」

福岡・アートスペース貘 個展「とめどない死と誕生のエントロピー」

福岡・福岡アジア美術館 交流ギャラリー 川上繁治コレクション展「啓発の空間」

福岡・alternative space MAA TAKA DON マレーシア×日本交流展「CHETAK TAKA DO. N」

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所 ：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります。

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 ：11時～19時

■休業日 ：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト： https://yugen-gallery.com/(https://yugen-gallery.com/)

■公式ＳＮＳ：

X： https://twitter.com/yugengallery_jp(https://twitter.com/yugengallery_jp)

Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)

Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/(https://www.facebook.com/yugengallery.jp/)

