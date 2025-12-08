シナジーマーケティング、SB C&S経由で「Synergy!」の販売を開始

シナジーマーケティング株式会社

CRMから進化したマーケティングSaaS「Synergy!」を提供するシナジーマーケティング株式会社（所在地：大阪市北区、代表：奥平 博史、以下：当社）は、ソフトバンクのグループ企業でIT流通ビジネスを担うSB C&S株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川 和哉、以下「SB C&S」）が提携する販売パートナー経由で「Synergy!」の販売を開始しました。

背景：

企業のDX推進という大きな潮流の中で、顧客データをいかに活用しビジネス成長に繋げるかが成功の鍵となっています。一方で「蓄積したデータを、タイムリーなマーケティング施策に活かしきれていない」「現場の誰もが簡単に使えるツールで、迅速なアクションを起こしたい」といった、データ活用の「次の一手」に課題を感じる声も少なくありません。当社は、20年以上にわたりCRM市場をリードしてきた知見を活かし、お客様の現状に寄り添いながら最適な次の一手を提案し、「成果につながるマーケティング」の実現を後押ししています。そして近年は事業のさらなる成長を目指し、販売代理店・パートナー企業を通じた販路拡大の取り組みを実施しています。

一方、SB C&Sは、全国約1万5,000社の販売パートナーを通して多様なIT商材を展開しており、クラウドやAIを含む先進テクノロジーを全国の企業に届ける広範な販売ネットワークと、市場の変化を捉え新たなビジネスモデルを生み出す卓越した知見を有しています。

この度のSB C&Sとの提携により、同社が持つ販売ネットワークを通じて、多くの企業様が抱える課題を解決し、マーケティング成果の最大化に貢献してまいります。

■対象サービス- CRMから進化したマーケティングSaaS「Synergy!」- Salesforce完結型マーケティングアプリケーション「Synergy!LEAD」- 日常描画型顧客理解システム「DAYS GRAPHY」

■SB C&S株式会社について

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。

主な事業内容：IT関連製品の製造・流通・販売、IT関連サービスの提供

設立：2014年3月

本社所在地：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 草川 和哉

資本金：5億円

URL：https://cas.softbank.jp/

マーケティングSaaS Synergy!について

https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergy/

Synergy!は、2005年よりサービスを開始し、約5,300社（※1）の企業に導入実績を持つ、国産のクラウド型CRMを中核とした「マーケティングSaaS（※2）」です。顧客情報を一元管理するデータベースを基盤に、大規模なアクセスにも耐えうるWebフォーム機能や、多様な条件設定ができるメール配信機能などを搭載。インフラ基盤はアマゾンウェブサービス（AWS）に移行済みで、高いセキュリティと拡張性を確保しています。また、単なるシステム提供にとどまらず、お客様の課題に向き合いながら伴走する人的なサポート体制も特長です。2025年にサービス開始20周年を迎えたSynergy!は、CRM機能だけでなく、マーケターが抱えるさまざまな課題解決を支援する「マーケティングSaaS」へと進化を続けています。

（※1）2025年10月時点のSynergy!およびSynergy!LEADの累計導入社数（ECショップ・官公庁・医療業界・ホテル業界・人材派遣業界・製薬会社・保険会社・ゲーム会社・出版社など多岐にわたる）

（※2）マーケティングSaaSとは、マーケティング活動に必要な機能を網羅した、クラウド上で提供されるサービスです。Synergy!は、CRM機能を中核に、クロスチャネル・メッセージング、データ分析、外部システム連携など、幅広い機能を提供することで、マーケターの成果向上および業務効率化を支援します。

【会社概要】

人と企業が、惹かれ合う世の中へ。

当社は、生活者と企業のより良い関係づくりのために、一歩先のデジタルマーケティング体験を提案するパートナーです。クラウドシステムの提供・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスなどを通して、企業の継続的な成長を支援します。また、デジタルマーケティングを「広義の課題解決」と捉え、顧客理解や戦略設計といった上流領域から、社内体制の構築や人材育成に至るまで、組織が抱える本質的な課題に包括的にアプローチ。20年以上にわたりCRM市場をリードしてきた知見を活かし、お客様の現状に寄り添いながら最適な次の一手を提案し、「成果につながるマーケティング」の実現を後押しします。

名称：シナジーマーケティング株式会社

代表：代表取締役社長 兼 CEO 奥平 博史

創業：2000年9月

大阪本社：〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F

東京本社：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F WeWork 麹町

事業内容：デジタルマーケティング領域における、クラウドシステム・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスの提供、およびファンメディアの運営

企業ホームページ：https://corp.synergy-marketing.co.jp/

【お客様からのお問い合わせ】

シナジーマーケティング株式会社

