「AGA相談の銀クリ」こと薄毛治療専門の銀座総合美容クリニック　対面診療とオンライン診療の治療改善度を比較した調査結果を発表

AGA治療・薄毛治療を専門に行っている医療法人社団誠音会銀座総合美容クリニック（本院所在地：東京都港区新橋 院長：正木健太郎）では、この度２０２５年１２月に対面診療とオンライン診療の治療改善度を比較した調査結果を発表いたしましたのでお知らせいたします。

対面診療を利用した方はオンラインのみの方よりも治療効果が高い

当院で2022年6月～9月にAGA治療を開始し、一定期間治療を継続した患者様691名を対象に調査を実施したところ、対面診療とオンライン診療のどちらも利用なさった患者様の治療改善度が、約９９％だったのに対し、オンライン診療のみを利用なさった患者様の治療改善度は約３５％と、対面診療を利用した方はオンライン診療のみを利用した方よりも、治療改善度が高かったことがわかりました。

なお、対面診療とオンライン診療のどちらも利用なさった患者様の治療改善度の判定は、対面診療において医師が治療前後の写真を比較して症状が改善していることを確認し、また患者様ご自身にも同様に治療効果を認めいただけたものを、「効果あり」としております。

一方、オンライン診療のみを利用なさった患者様の場合、医師はスマホやタブレットの画面越しでしか症状の確認ができないため、治療改善度の判定は患者様の主観で治療効果が認められた場合のみを「効果あり」としております。

調査結果を比較したグラブ

高い治療改善度と発毛実感率の実現に貢献する独自の新たな検査技術「スキャビジョン」

疾患のひとつでもあるAGA（男性型脱毛症）は、本来ほかの多くの疾病の治療と同様に医師の正しい診療のもと医療の提供が必要なものですが、AGA治療の現場では治療を行うにあたり問診表での簡単な症状確認や、口頭での症状確認しか行われないケースも少なくないようです。

しかし、かねてから銀座総合美容クリニックでは患者様に対し詳細な症状確認と薬の処方後の丁寧な経過確認を重視しており、対面診療にて医師が患者様の症状を視診・触診によって直接細かく確認することで患者様お一人おひとりに合わせたAGA治療を行ってまいりました。その数は東京１院で185万人にのぼります。その結果、治療開始から1年経過後の治療改善度は約99%、発毛実感率は約98%という結果を達成しております（※１）。

また、当院には現在も年間1万回以上の対面診療を実施する医師が多数在籍し、豊富な診療経験をもとに患者様ごとに最適な診療を提供しています。

そしてさらに当院では今年８月から、更なる質の高いAGA医療を提供するためにオリジナルのAGA検査技術「SCAVISION（スキャビジョン）」の提供を開始いたしました。このスキャビジョンは、頭皮と頭髪を同時に600枚3D撮影することで毛根単位の精密な検査を行う当院オリジナルの新技術です。

AGA治療においては、その症状を検査で正しく確認することが重要ですが、当院ではスキャビジョンによって得られた検査結果をもとに診察を行い、300を超える治療薬と治療術のバリエーションから患者様お一人おひとりに合わせパーソナライズされた治療を提供しております。

スキャビジョン検査の撮影の様子

当院には初月はカウンセリング、スキャビジョン薄毛検査、治療薬の処方などを含めて1,000円（税込）で治療を開始できるプランがあり、東京院、大阪院ともに最寄駅から徒歩1分と駅近で通いやすい立地ですので、薄毛にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

※１ 本データの調査母集団は2020年12月1日～12月31日の間で銀座総合美容クリニックで治療開始し2021年11月30日までに1年間治療を継続していた患者様のうち396名をランダムにピックアップしたものです。

【医療法人社団誠音会 銀座総合美容クリニック概要】

住所：《東京院》東京都港区新橋1-9-5 KDX新橋駅前ビル4・5F

《大阪院》大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-20桜橋IMビル15F

公式サイト：https://www.gincli.jp/

フリーダイヤル：0120-972-335

メールアドレス：info@gincli.jp

診療時間：月・火・木・金・土 11:00～20:00

日曜・祝日 11:00～19:00

休診日 水曜日（完全予約制・自由診療）