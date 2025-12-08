AR写真投稿で当選確率アップ！「e 北斗の拳11 暴凶星」導入記念XキャンペーンにAR演出を提供

株式会社ProVision

株式会社ProVision（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：仙波厚幸、以下：ProVision）は、サミー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 執行役員 COO：星野 歩、以下：サミー）が2025年12月8日（月）より実施する『e 北斗の拳11 暴凶星 X投稿キャンペーン』において、ARコンテンツの制作を担当しました。

本キャンペーンは、サミー公式Xアカウントをフォローし、特定の投稿をリポストすることで、抽選で「オリジナルどんぶり」や「QUOカードPay」などの豪華賞品が当たる企画です。さらに、ProVisionが提供するAR技術を活用し、実機の演出の魅力を体感できるキャンペーンとなっております。

AR内容

AR特設サイトよりカメラを起動し、カメラで「e 北斗の拳11 暴凶星」のロゴを写すと、ランダムでパチンコ演出が表示されます。演出は 1500発・4500発・6000発 の3種類を用意しており、出玉に応じて異なる演出を楽しめます。※演出時は音が出ますので、ご注意ください。

■「e 北斗の拳11 暴凶星」 AR特設サイト

https://pro-vision-xr.com/ar/contents/sammy/hok_ke11-ar/

■遊び方

１.「e 北斗の拳11 暴凶星」 AR特設サイトより

「AR起動」をタップし、ARを起動させます。

２.「カメラ許可、マイク許可」ダイアログで

「許可」をタップします。

３.「e 北斗の拳11 暴凶星」のロゴを写すとARが出現します。

４.「PLAY」ボタンをタップすると、AR演出がスタートします。

※実際の遊技機の演出と異なる部分がございます。

■撮影・保存方法

写真撮影：画面中央下に表示される丸いボタンをタップ

動画撮影：画面中央下に表示される丸いボタンを長押し

保存方法：撮影画像を長押しして「"写真"に保存」をタップ

シェア ：撮影画像下に表示される「Share」ボタンをタップしてSNSを選択

#暴走星ARをつけてXにポストしてお楽しみください！

キャンペーン概要

本キャンペーンは、サミー公式Xアカウント（@sammy_corp）をフォロー＆リポストすることで応募が完了します。さらに、AR撮影を行い投稿することで当選率がアップしますので、ぜひAR体験もお楽しみください。

※キャンペーンの概要については特設サイトをご確認ください。

■プレゼント内容

極闘賞：オリジナルどんぶり&QUOカードPay 6,000円分 10名様

2等 ：QUOカード Pay 4,500円分 20名様

3等 :QUOカード Pay 1,500円分 30名様

■応募期間

2025年12月8日（月）～12月20日（土）

サミー株式会社

所在地：東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー

代表者：代表取締役 社長執行役員 COO 星野 歩

設 立：1975年11月

U R L ：https://www.sammy.co.jp/japanese/

事業内容：パチンコ遊技機、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、雀球遊技機の開発・製造・販売

ポーカー事業の企画開発運営、その他エンターテインメントにかかわる事業全般

株式会社ProVision

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー40階

代表者：代表取締役 仙波厚幸

設 立：2005年4月

電 話：045-872-4000

U R L ：https://www.pro-vision.jp/

事業内容：

・ソフトウェアテスト・QA事業（第三者検証・品質コンサル・脆弱性診断・テスト自動化等）

・開発事業（受託開発・オフショア開発・AI活用サービス等）

・DX支援事業（RPA導入支援・BIツール導入等）

・プロモーション事業（AR/VRコンテンツ制作・WEB/グラフィックデザイン・プロジェクションマッピング・ドローンショー等）