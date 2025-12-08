フォレストグループ三重県鳥羽市のリゾートホテル『Sayaの風』を事業承継

株式会社フォレスト

株式会社フォレスト(本社 神奈川県足柄下郡湯河原町／代表取締役 石田浩二)を中核企業とするフォレストグループは本年12月1日、三重県鳥羽市のバリ風リゾートホテル『Sayaの風』（所在地 三重県鳥羽市安楽島町／客室数 29室 以下、「本施設」という）の事業を承継いたしました。

本施設の承継により、フォレストグループとしては中部地方にて事業を展開することとなります。バリ風の内装や「オールインクルーシブ」スタイルなど、本施設の強みを引き継ぐ一方、グループとしての事業再生のノウハウを活用することで、本施設の事業規模を更に拡大し、鳥羽エリアの地域活性化に貢献できるよう努めてまいります。

バリ＆リゾート「Sayaの風」は、三重県鳥羽市安楽島に位置し、鳥羽湾に浮かぶ島々を見渡せる高台に建設されたバリ風のリゾートホテルです。館内や客室にはバリの雰囲気が漂い、カラオケルームやリラクゼーション＆漫画コーナーなど、多様な娯楽施設やイベント・サービスを提供しています。食事に加え、チェックイン後にはビール・カクテル・ワイン・日本酒・ソフトドリンクの飲み放題があり、温泉や岩盤浴など、すべてが宿泊料金に含まれる『オール・インクルーシブスタイル』で運営しています。

※フォレストグループは、1999年の創業以来、湯河原を拠点に全国各地でホテルや旅館などを運営しています。2025年12月の時点で当社が管理する宿泊施設は、創業の地である『ホテル城山』を含む21の施設に達しています。

海のパノラマを一望するアジアンテイストの癒し空間（ツインルーム）季節の彩りを添えたシェフ特製の創作フレンチスカイデッキから望む雄大な風景森の中にひっそりと佇む貸切風呂

「Bali＆Resortホテル SAYAの風」

三重県鳥羽市安楽島町1075-26 客室数：29室 TEL：0599-37-7131 FAX：0599-37-7133

HP：https://sayanokaze.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フォレスト

企画部／萩原、林

TEL:0465-43-7262 FAX:0465-43-7261

Email：info@its-forest.jp

HP：www.its-forest.jp(http://www.its-forest.jp)

【ご参考】

株式会社フォレストについて

名称 株式会社フォレスト

所在地 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀207番地

代表者 石田 浩二

設立年月日 1999年(平成11年)1月20日

資本金 50,000,000円

従業員数 337名(グループ全体 554名) ※2025年11月現在

主な事業内容 旅館経営・宿泊施設運営業務委託・レストラン・貸切バス事業・旅行業・旅館経営コンサルティング

株式会社フォレストの基本理念

常にお客様の立場に立った「安全で快適な宿泊」のご提供

個性豊かな多くの施設を運営するフォレスト。多様な施設があるからこそ、基本の気持ちは創業当初から変わりません。「お客様の立場に立つ」ことはサービスの基本。どの業態の宿泊施設であっても「安全」と「快適」は不可欠。創業70年超のフォレストは、今までもこれからも皆様に『常にお客様の立場に立った「安全で快適な宿泊」のご提供』をお約束いたします。

更なるお客様満足度向上のために

皆様の旅をトータルプロデュース

株式会社フォレストは宿泊業だけではなく平成22年にバス事業・旅行業の許可・登録を取得しました。バス旅行と宿泊を一社で一括して行うことで、魅力あふれるツアーをリーズナブルなお値段にてご提供することが可能となり、皆様に大変ご好評をいただいております。また、平成25年に学校給食を手掛ける株式会社富士フードサービス、平成26年に魚類卸売業の株式会社魚浦商店、平成27年にホテルサンルート栃木を運営する株式会社フォレストフォーシーズン、平成29年にこころをなでる静寂 みやこを運営する株式会社ニューみやこ、令和4年に湯の宿 白山菖蒲亭を運営する有限会社白山菖蒲亭の株式を取得、令和6年11月にフォレストリゾート初のフォレストグランピングリゾート稜「ITU」(栃木県那須郡那須町)の運営を開始し、食事提供部門と宿泊部門のさらなる強化も進めております。「宿泊」「飲食」「バス」の各事業が伴うことで、観光旅行~ビジネス宿泊～教育旅行等すべてを網羅し、皆様の旅をトータルプロデュースさせていただく所存です。

フォレストは宿泊施設のM&A・経営受託による運営も得意としており、B to Cのカスタマーサービスだけでなく、B to Bにおいても、お客様のご意向に沿った運営はもちろん、更なるご提案を通じてお客様の満足度向上に邁進して参ります。

【運営事業所】

【グループ会社】

【株式会社 ニューみやこ】

施設名称 「こころをなでる静寂 みやこ」

本社所在地 岐阜県下呂市森2505

TEL：0576-25-3181 FAX：0576-24-1012

主な事業内容 温泉旅館

客室数 19室

【有限会社 白山菖蒲亭】

施設名称 「ゆ湯の宿 白山菖蒲亭」

本社所在地 石川県加賀市山代温泉桔梗丘4-34-1

TEL：0761-77-0335 FAX：0761-76-3711

主な事業内容 温泉旅館

客室数 49室

【株式会社 青巒荘】

施設名称 「青巒荘」

本社所在地 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上679

TEL：0465-63-3111 FAX：0465-63-3116

主な事業内容 温泉旅館

客室数 41室

【株式会社 フォレストフォーシーズン】

施設名称 「ホテルサンルート栃木」

本社所在地 栃木県栃木市万町16-1

TEL：0282-24-5858 FAX：0282-24-6520

主な事業内容 「ホテルサンルート栃木」の運営

(宿泊・宴会・レストラン・ケータリング等)

客室数 65室

【株式会社森羅リゾート】

施設名称 「Bali＆Resortホテル SAYAの風」

本社所在地 三重県鳥羽市安楽島町1075-26

TEL：0599-37-7131 FAX：0599-37-7133

主な事業内容 リゾートホテル

客室数 29室

【株式会社 富士フードサービス】

施設名称 「富士フードサービス」

本社所在地 山梨県甲斐市玉川1433-2

TEL：055-230-6830 FAX：055-230-6832

主な事業内容 特定給食業務・施設内食堂運営受託業務 弁当、惣菜の製造販売

【株式会社 魚浦商店】

施設名称 「魚浦商店」

本社所在地 神奈川県小田原市本町1-9-50

TEL：0465-22-3403 FAX：0465-22-3390

主な事業内容 魚類卸売業